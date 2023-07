Zaradi nasilne potnice tik pred poletom odpovedali let z Brnika

S Policijske uprave Kranj so nam potrdili, da so bili policisti letališke policije v sredo okoli 11.40 obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na enem od letal. Do izgreda je prišlo v času priprave na let.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da se je ena od potnic na letalu do drugih vedla nedostojno in da je bila tudi nasilna. Policisti so ji zaradi tega izdali plačilni nalog in zoper njo vodijo prekrškovni postopek.

Tudi spletna stran za sledenje poletom Flightradar24 prikazuje pot leta Easyjetovega letala, ki se je moralo, ko je že bilo na letališki stezi, obrniti in vrniti do letališkega terminala.