Slovenija

Zaradi nedorečenega upravljanja slap Savica trenutno brez vstopnine

Bohinjska Bistrica, 14. 04. 2026 14.10 pred 43 minutami 3 min branja 6

STA
Slap Savica

Sprememba zakona o ohranjanju narave je prinesla spremembe pri upravljanju naravnih vrednot. V skladu z zakonom je Turistično društvo Bohinj prenehalo zaračunavati vstopnino za ogled slapa Savica. Javni zavod Triglavski narodni park je namreč za upravljanje soteske Vintgar našel prehodno rešitev, za Savico pa vsaj za zdaj še ne.

Turistično društvo (TD) Bohinj že 70 let ureja območje tega slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. Režim obiskovanja je bil desetletja nespremenjen. Društvo je za ohranjanje območja naravne vrednote pobiralo pristojbino, ki je znašala nekaj evrov. "S sprejemom novega zakona nam je bilo to onemogočeno. Ker še nismo prišli do rešitev, spoštujemo zakonske določbe in pristojbine za dostop do slapa Savice v tem trenutku ne pobiramo," je povedal predsednik TD Bohinj Boštjan Mencinger.

Slap Savica
Slap Savica
FOTO: Shutterstock

Pojasnil je, da so z zbranim denarjem zagotavljali vzdrževanje in čiščenje poti ter sanitarij, kar sodi v urejen dostop do naravne vrednote. "Mi zaenkrat kljub vsemu to še vedno zagotavljamo, ker menimo, da sta varnost in čistoča na tem območju izjemnega pomena," je dejal Mencinger. Meni, da je trenutna situacija najslabša možna in pričakuje, da se v najkrajšem možnem času najde rešitev, saj prihaja obdobje leta, ko se število obiskovalcev močno poveča.

"Mi bi z veseljem še naprej opravljali to delo, je pa treba najti za to ustrezno zakonsko rešitev, kajti v tem trenutku glede na zapisano v zakonu tega ne moremo ustrezno početi," je poudaril. S tem se, kot je opozoril, povzroča tudi velika škoda državi, saj gre za delovna mesta in plačilo davkov ter prispevkov. Vsako leto namreč slap obišče več kot 170.000 ljudi.

V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) so potrdili, da je slap Savica odprt za obiskovalce, obisk pa trenutno ni plačljiv, ker po noveli zakona dosedanji skrbnik nima več pravne podlage za pobiranje vstopnine in ker nov režim še ni vzpostavljen. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod TNP, ali pa skrbnik s sklenjeno ustrezno pogodbo.

Pri javnih zavodih, kakršna skrbita za obisk korit Mostnice in Tolminskih korit, velja prehodno obdobje, za društva pa ne. Kot je povedal direktor TNP Uroš Brežan, gre pri Savici za podobno zgodbo kot pri Vintgarju, kjer je upravljalsko vlogo prav tako doslej opravljalo turistično društvo.

S TD Gorje so tik pred odprtjem soteske ob začetku nove turistične sezone v začetku aprila sklenili dogovor, da se bodo do končne ureditve upravljanja vstopnine za sotesko zbirale na računu TNP, ki bo glede na stroške društvu plačalo za njegovo storitve. Za slap Savica takšne začasne rešitve niso sprejeli.

V javnem zavodu TNP so zagotovili, da se rešitve za uskladitev upravljanja in morebitno ponovno ureditev plačevanja intenzivno iščejo, vendar jih ni bilo mogoče urediti pred velikonočnimi prazniki kot prvim večjim turističnim vrhuncem leta.

Hkrati potekajo usklajevanja o dolgoročnem skrbniku, ki bi bil lahko ali javni zavod TNP, ali Turizem Bohinj, ali pa prek urejenega postopka tudi TD Bohinj. Prav tako je v teku priprava načrtov obiskovanja, ki bodo strokovna podlaga za nadaljnje upravljanje, morebitne omejitve obiska ter ureditev vstopnin.

Javni zavod TNP je letos začel pripravljati načrte obiskovanja za vsa štiri plačljiva območja v TNP, torej slap Savica, soteska Vintgar, korita Mostnice in Tolminska korita. Gre za temeljni upravljavski dokument za dolgoročno in trajnostno urejanje obiska, ki opredeljuje dostop, gibanje in ogledovanje ter potrebne infrastrukturne ureditve, določa ukrepe za varstvo narave, zmanjševanje negativnih vplivov ter izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in izkušnje obiskovalcev.

Načrt obiskovanja je tudi strokovna podlaga za usklajevanje deležnikov, osnova za pripravo sklepov ministra o višini vstopnine in za vzpostavitev skrbniških razmerij ter morebitnih novih odredb o omejitvi obiskovanja skladno z nosilno zmogljivostjo. To bo del načrtovanih skrbniških pogodb med javnim zavodom TNP in posameznimi skrbniki.

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

MladInPerspektiven
14. 04. 2026 14.46
NIKOLI NISEM plačal za ogled Slovenskega JAVNEGA kraja in tudi NIKOLI NE BOM. Če je to JAVNO DOBRO naj se nekam pišejo
+1
2 1
čevapgpt
14. 04. 2026 14.40
a drugače je pa treba vodo plačat ki naravno teče?
+1
2 1
samodavki
14. 04. 2026 14.35
še za postonsko jamo naj tako uredijo
+3
4 1
abcdef321
14. 04. 2026 14.30
In kaj zdaj, zahodnjaki bodo zastonj hodili noter pa nesnago delali, mi ne bomo imeli nič od tega razen škode. V Švici ti vsako tako bedarijo zaračunajo mastno, a mi jim bomo pa zastonj dajali? Naj plačajo saj imajo denar.
-6
2 8
fljfo
14. 04. 2026 14.49
A vzhodnjaki pa ne?
0 0
abcdef321
14. 04. 2026 14.58
Tudi, ampak se državljani od Romunije pa do Poljske načeloma znajo obnašati v naših krajih. Kar se pa tiče paconarjev, jih pa čez Francoze ni, zato je moja beseda usmerjena bolj na take.
0 0
