Zaradi nedorečenega upravljanja slap Savica trenutno brez vstopnine

Turistično društvo (TD) Bohinj že 70 let ureja območje tega slapa nad Bohinjskim jezerom in skrbi za vzdrževanje poti. Režim obiskovanja je bil desetletja nespremenjen. Društvo je za ohranjanje območja naravne vrednote pobiralo pristojbino, ki je znašala nekaj evrov. "S sprejemom novega zakona nam je bilo to onemogočeno. Ker še nismo prišli do rešitev, spoštujemo zakonske določbe in pristojbine za dostop do slapa Savice v tem trenutku ne pobiramo," je povedal predsednik TD Bohinj Boštjan Mencinger .

Pojasnil je, da so z zbranim denarjem zagotavljali vzdrževanje in čiščenje poti ter sanitarij, kar sodi v urejen dostop do naravne vrednote. "Mi zaenkrat kljub vsemu to še vedno zagotavljamo, ker menimo, da sta varnost in čistoča na tem območju izjemnega pomena," je dejal Mencinger. Meni, da je trenutna situacija najslabša možna in pričakuje, da se v najkrajšem možnem času najde rešitev, saj prihaja obdobje leta, ko se število obiskovalcev močno poveča.

"Mi bi z veseljem še naprej opravljali to delo, je pa treba najti za to ustrezno zakonsko rešitev, kajti v tem trenutku glede na zapisano v zakonu tega ne moremo ustrezno početi," je poudaril. S tem se, kot je opozoril, povzroča tudi velika škoda državi, saj gre za delovna mesta in plačilo davkov ter prispevkov. Vsako leto namreč slap obišče več kot 170.000 ljudi.

V javnem zavodu Triglavski narodni park (TNP) so potrdili, da je slap Savica odprt za obiskovalce, obisk pa trenutno ni plačljiv, ker po noveli zakona dosedanji skrbnik nima več pravne podlage za pobiranje vstopnine in ker nov režim še ni vzpostavljen. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod TNP, ali pa skrbnik s sklenjeno ustrezno pogodbo.

Pri javnih zavodih, kakršna skrbita za obisk korit Mostnice in Tolminskih korit, velja prehodno obdobje, za društva pa ne. Kot je povedal direktor TNP Uroš Brežan, gre pri Savici za podobno zgodbo kot pri Vintgarju, kjer je upravljalsko vlogo prav tako doslej opravljalo turistično društvo.