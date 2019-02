Kupoval tekmovalne konje, jih doma klal in predeloval v suhomesne izdelke

Običajni petkov večer se je za Vinka Mrakakončal, ko je na vrata njegovega doma, pod pretvezo, da so prišli po domače mesnine, potrkala skupina inšpektorjev. Tako kot najbrž vse stranke doslej so bili inšpektorji vabljeni, da sami izberejo želene izdelke. Tam pa - presenečenje. Več kot 1300 kilogramov suhomesnih izdelkov, vsa potrebna oprema za predelavo, ostanki sveže zaklanega kasača in še en živ konj.

Po temeljitem pogovoru so inšpektorji potrdili sum hude kršitve živalske zakonodaje. Takoj po nadzoru pa odvzeli vzorec mesa, da bi preverili, ali vsebuje škodljive substance.

"Jaz ne morem govoriti o prvih rezultatih, lahko pa povem, da so bili takšni, da smo vzorec poslali v potrditveni laboratorij,"pravi Andreja Bizjak z Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in dodaja: "Največje težave so, ker lahko ti konji dobivajo zdravila s hormonalnim vplivom."

Ali pa z vplivom na krvožilni sistem. Vse to pa lahko vpliva tudi na zdravje tistega, ki takšno meso uživa. Nelegalno predelavo zato še posebej obsojajo tisti, ki to počnejo legalno.

"Mene je to šokiralo, meni se je zdelo to tako pretresljivo, kako lahko ljudje sploh take stvari počnejo," pravi Tadeja Mihič, direktorica Mesarstva Krušič s 50-letno tradicijo predelave konjskega mesa in doda, da se pri njih za vsak kos mesa ve, od kje je.

V Sloveniji je namreč veliko zelo doslednih in zanesljivih rejcev, še pravijo v mesarstvu. Na Upravi za varno hrano pa - prekrški so številni in se lahko seštevajo, v primeru, da bodo analize pokazale vsebnost prepovedanih substanc, pa Vinku Mraku grozi do 30.000 evov kazni.