Zaradi nenadzorovanega širjenja sterilizirali povodne konje Pabla Escobarja

V nekaj desetletjih so se povodni konji na Escobarjevem posestvu namnožili - danes štejejo že 80. Oblasti so se za sterilizacijo odločile zaradi "nenadzorovanega širjenja vrste". Kolumbijska vlada je doslej sterilizirala 24 od več kot 80 živali. Zdravili so jih z zdravili, zaradi katerih so postali neplodni.

Escobar je, poleg trgovanja z drogo, bil znan tudi po svoji posesti, kjer je nezakonito naselil več eksotičnih živali, med njimi tudi flaminge, žirafe, zebre in kenguruje. Strokovnjaki menijo, da je čreda povodnih konjev na Escobarjevem posestvu največja zunaj Afrike.