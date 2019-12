Zaradi 6.481 evrov dolga 24 dni preživel v surovem indonezijskem zaporu

''V eni celici nas je bilo zaprtih 14 zapornikov, za hrano, pijačo in varovanje smo morali plačevati, higiena je bila slaba, v posteljah pa nešteto posteljnih hroščev, ki so nas grizli, nekateri so imeli tudi po več sto ugrizov. Moral si paziti, kaj govoriš, kaj delaš, kako se giblješ. Nikoli nisi vedel, kaj je za tvojim hrbtom,''razmere v indonezijskem zaporu opisuje Dejan Skrt .

Skrta smo tokrat srečali na ljubljanskem okrajnem sodišču, kjer se zagovarja zaradi nepravilno uveljavljene verodostojne listine. Postopek na mariborskem sodišču je bil zaključen njemu v prid. Uspel je namreč dokazati svojo nedolžnost, ukrep pa se mu zdi nesorazmeren: ''To dobi Slovenec po 35 letih dela in ko prinese davke. Za pohvalo in nagrado dobiš to.''



Sodba na prvostopenjskem sodišču v Mariboru še ni pravnomočna, v primeru da bo to postala, je sporočilo jasno: Slovenija je neutemeljeno kazensko preganjala svojega državljana, in to zaradi 6841 evrov. Skrt, ki je zadnje leto prestajal pekel in zaenkrat zaradi odprtega postopka ostaja v domovini, pa se želi čim prej vrniti v Indonezijo. Ali bo državo tožil, še ne razmišlja.