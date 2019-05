Zaradi neplačevanja vode s položaja odneslo direktorico občinske uprave

Že takoj po tem, ko je prišlo na dan, da je tudi njena družina ena izmed tistih, ki že več let ne plačuje vodovodnega prispevka, je župan Litije Franci Rokavec dejal, da od nje pričakuje dodatna pojasnila in da se bo potem odločil.

Pred mesecem dni je prav Ponebškova klicala na litijsko komunalo, češ, da iz domače pipe smrdi po gnojnici. Po klicu so izvedli intervencijski pregled vodovodnega sistema Kresnice, meritve pa so pokazale, da je voda neoporečna, pa tudi, da sedem novogradenj na javni sistem uradno ni priključenih. Medobčinski inšpektorat je njihove ugotovitve potrdil.

Na dogajanje so se medtem odzvali tudi v litijski komunali – oni so bili pravzaprav tisti, ki so ugotovili, da je Ponebškova že več let na črno priklopljena na javni vodovod.

Direktor komunale Roman Ciglar pravi, da jim izdajo računov za leto nazaj omogoča obligacijski zakonik, torej za tisti del, za katerega mislijo, da je iztožljiv. "Za več let nazaj bo pa težja zadeva, mislim, da se bomo z vsakim posameznikom še posebej dogovarjali in dokazovali," je še dodal, v upanju, da ne bodo imeli težav.

Nekaj dni nazaj so stanovalci petih hiš že prejeli dva računa. Prvega za porabo vode za zadnje leto – neuradno je nekdanja šefica občinske operative dobila račun za 600 evrov – drugi račun pa je za vsa leta pred tem in je po naših informacijah za okoli 200 evrov višji.

Ponebškova sicer že ves čas trdi, da vodo želijo plačevati, a da naj občina prevzame vodovod v ulici. Prve hiše so na desetih parcelah v Kresnicah začele rasti leta 2008, takrat pa je bila podpisana tudi pogodba, da bodo stanovalci sami zgradili komunalno infrastrukturo. Veliko večino so tudi zgradili, manjka pa še asfalt v ulici – in ravno to naj bi bil glavni razlog, da komunala ni želela narediti priključkov, je pisno takrat sporočila Ponebškova.

Stanovalce je sicer po žepu zdaj dodatno udarila tudi sanacija. Infrastrukture namreč po ocenah komunale niso zgradili tako, kot bi jo morali. "Ker so sami gradili priključke in so bili po naši oceni nestrokovno narejeni, smo jim poslali predračune, ki so jih potrdili in odjemno mesto uredili skladno s pravilnikom, tako da zdaj imajo vsi nameščene vodomere in bodo vodo od zdaj naprej plačevali po porabi," še dodaja Ciglar.