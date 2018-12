Delavcem prekipelo: spet čakajo na plače, a so nemočni

Ker je bil v Sloveniji obsojen le na pogojno kazen, zdaj s svojo prakso nadaljuje v Avstriji. Tudi to je bilo slišati med delavci, ki so v sredo prišli po svoj denar na agencijo za posredovanje del A1 Personal v avstrijski Radgoni po nekakšne naloge za izplačilo denarja na banki. A na banki so doživeli nov šok.

Eden izmed vodilnih na agenciji Tomaž Šilak je bil pred nekaj meseci v Sloveniji obsojen na pogojno kazen, saj njegova agencija HTS delavcem ni izplačevala prispevkov, prevoza na delo, dnevnic, nekaterim pa niti plač, medtem pa je sam živel na veliki nogi. In medtem je odprl agencijo pod novim imenom v Avstriji, kjer sedaj delavcem znova dolgujezadnjo plačo in božičnico, podjetje pa je v prisilni poravnavi.

Med kakšno stoterico delavcev Slovencev, Madžarov in Avstrijcev so jih največ napotili v podjetje Boxmark."Slišal sem informacijo, da nam je podjetje Boxmark že 4. 12. nakazalo plačo tudi za nas. Vendar kot kaže, so to v 1A Personal izpeljali malo drugače," pravi eden izmed delavcev.

V 1A Personalu pa pravijo, da je Boxmark julija poslal 200 delavcev na izredni dopust, kar je poleg oškodovanja s strani dveh zaposlenih na agenciji glavni razlog za težave.

Ljudi boli, da so Šilak in vodilni ves čas v Sloveniji živeli na veliki nogi. Tudi v Avstriji pa medtem, ko delavci niso dobili plač, agencija prireja silvestrovanje za svoje vodstvo. Ker je delavcem znano, da so bile podobne zgodbe že s podjetji HTS Tomaža Šilaka v Sloveniji, so napetosti naraščale, je situacijo nadzirala celo avstrijska policija.

In kaj sledi sedaj? 1A Personal je v prisilni poravnavi. Delavci, ki še ne delajo šest mesecev, morajo še naprej delati za agencijo, da ne izgubijo pravic, ostali se lahko za zaposlitev dogovarjajo tudi s podjetji, v katerih so delali preko agencije. Vse pa tolaži, da ima Avstrija postavljene jamstvene sklade.

In usoda Šilaka, ki je v Sloveniji pogojno obsojen? Pravniki pravijo, da morebitne kršitve pravic delavcev v Avstriji ne vplivajo na spremembo pogojne kazni v zaporno v Sloveniji.