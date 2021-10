Nov razpis za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu

V klicnih centrih so nato 27. septembra začeli klicati čakajoče bolnike; klicali so 18.992 bolnikov, uspešno so jih priklicali 11.841. Med slednjimi so 12 odstotkom uspeli zagotoviti storitev v krajšem časovnem obdobju, 36 odstotkov bolnikov ni želelo novega termina, pri 46 odstotkih priklicanih bolnikov pa se je izkazalo, da so storitev, na katero naj bi čakali nedopustno dolgo, pravzaprav že opravili, je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Robert Cugelj .

Ministrstvo za zdravje je pripravilo nacionalni razpis, s katerimi želi skrajšati čakalne vrste za tiste bolnike, ki na zdravstvene storitve čakajo nedopustno dolgo. Tako so 23. julija razpisali storitve v vrednosti skoraj 18,5 milijona evrov, na ta način pa bi več kot 20.000 bolnikov, ki je na storitev čakalo nedopustno dolgo, prišlo do hitrejše obravnave. Izbranih je bilo 62 izvajalcev, tako javnih kot tudi koncesionarjev in čistih zasebnikov.

Še ena velika težava, ki se je pokazala z izvajanjem nacionalnega razpisa, je, da bolniki ostajajo v čakalnih seznamih, čeprav so zdravstveno storitev že opravili. Vzrok je v tem, da izvajalci storitev ne vpisujejo izvidov v centralni register, ki je osnova, da se lahko obravnava bolnika zaključi v sistemu naročanja. "To je največja rak rana, da je bilo tako veliko bolnikov na seznamu čakajočih nedopustno dolgo, a bili so že obravnavani," je pojasnil Cugelj.

V prvi vrsti so pomanjkljivo in nejasno izpolnjene napotnice, zato se je delovna skupina, ki ureja to področje, odločila, da bodo nekatera polja na napotnici obvezna za izpolnitev, sicer je ne bo možno izdati. Ta ukrep je po Cugljevih besedah hitro izvršljiv, prihodnji teden se bodo sestali z informacijskimi hišami, ki bodo prilagodile sistem v eNapotnici.

Pri analizi, kje prihaja do težav oz. zakaj čakalni seznami ne odražajo dejanskega stanja, so ugotovili, da se težave pojavljajo v celotnem procesu - od napisane napotnice do prenosa podatkov na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki podatke zbira. "Celoten proces je izjemno problematičen," je dejal.

Kot je dejal sekretar, so ga ti rezultati neprijetno presenetili. Ob tem je dejal, da je sistem neurejen že več kot 10 let in se doslej očitno še nihče ni resno lotil te problematike. Po njegovih besedah je v sistemu veliko nedoslednosti, a verjame, da jim ga bo z ukrepi uspelo bistveno izboljšati.

V sistemu naročanja se je pokazala še ena anomalija. Na seznamu nedopustno dolgo čakajočih bolnikov je veliko takih, ki so za izvedbo storitev izbrali točno določenega zdravnika in taki bolniki sploh ne pridejo na seznam nedopustno čakajočih. "Tukaj se bo morala stroka resno vprašati, ali je korektno, da bolnik pet let čaka na operacijo, na primer hrbtenice, pri točno določenem zdravniku. Ali je to res strokovno utemeljeno? Stroka bo tudi morala jasno povedati, ali je bolnik res popolnoma upravičen, da izbere zdravnika in potem čaka tri, štiri ali pet let," je opomnil.

Do določenih težav je prihajalo tudi pri prenosu podatkov od izvajalcev do NIJZ. Tako je NIJZ že pripravil posodobljeno verzijo informacijskega sistema, s katero bodo odpravili to pomanjkljivost prenosa podatkov.

Cugelj: Če bo treba, bo skupina ministrstva skupaj z izvajalci prečiščevala sezname

Na vprašanje, ali se tako lahko pričakuje, da bodo čakalni seznami prečiščeni v nekaj mesecih, Cugelj pravi: "To je naš cilj in maksimalno se bomo trudili, da bo tako."

Od NIJZ so prejeli dobili spisek 120 tisoč bolnikov, ki čakajo nedopustno dolgo. NIJZ bo vsem izvajalcem, ki imajo te bolnike na čakalnih seznamih, poslal seznam, ministrstvo pa bo od njih zahtevalo, da sezname prečistijo. "Če bo treba, bo tudi skupina ministrstva za zdravje šla neposredno do izvajalcev in skupaj z njimi prečiščevala sezname," je napovedal.