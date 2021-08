Ta teden poostren nadzor hitrosti na cestah

Agencija za varnost prometa (AVP) v sodelovanju s Policijo in AMZS v petek v Centru varne vožnje na Vranskem pripravlja dogodek za medije, namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu prilagajanja hitrosti voznim razmeram. Obenem bodo skupaj opozorili na številne dejavnike, ki vplivajo na varno udeležbo v cestnem prometu. Aktivnosti agencije bodo usmerjene tudi v spletno kampanjo in ozaveščanje.

Agencija in policija znova pozivata voznike, naj z umirjeno vožnjo prispevajo k varnim potem za vse prometne udeležence. "Omejitve hitrosti so namenjene za našo lastno varnost. Zmerno in odgovorno vozite zato, ker se objestna vožnja lahko konča usodno," je AVP opozorila v petkovem sporočilu za javnost.

To je podkrepila s podatki. Letos je bilo do 15. julija zabeleženih 1335 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, kar je pet odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. A zelo zaskrbljujoče so najhujše posledice teh prometnih nesreč. Letos namreč zaradi neprilagojene hitrosti beležimo že skoraj toliko smrtnih žrtev kot v celotnem lanskem letu.

Največ nesreč med petkom in nedeljo, največ povzročiteljev starih med 25 in 34 let

Skoraj polovica teh nesreč se je po navedbah AVP zgodila med petkom in nedeljo, med smrtnimi žrtvami pa je bilo največ voznikov motornih koles in voznikov osebnih avtomobilov. Med povzročitelji prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti letos izstopa starostna skupina od 25 do 34 let. Udeleženci iz te starostne skupine so povzročili največ, 306 prometnih nesreč, pa tudi največ smrtnih prometnih nesreč. Teh je bilo sedem.

Tretjina smrtnih prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti se zgodi ponoči, približno enako razmerje v času nastanka prometne nesreče (dan/noč) pa je tudi v primeru smrtnih prometnih nesreč, je še pojasnila AVP.