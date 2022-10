Zaradi neprilagojene vožnje 23-letnik huje poškodovan

Ugotovljeno je bilo, da je 23-letni voznik kombija peljal po voznem pasu hitre ceste iz smeri naselja Selo proti Vogrskemu. Način vožnje ni bil prilagojen tehničnim in drugim lastnostim ceste, stanju vozišča, preglednosti, vidljivosti, prometnim in vremenskim razmeram, stanju vozila ter njegovim vozniškim sposobnostim, tako da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo oziroma da bi ga lahko ustavil, če bi bilo potrebno.

Na kraju so poleg prometnih policistov posredovali tudi gasilci GRC Ajdovščina in JZ GRD Nova Gorica, ki so iz vozila s tehničnim posegom rešili poškodovanca. Slednjega so na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Ajdovščina in NMP ZD Nova Gorica.