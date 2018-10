Zaradi nesoglasij bodo v Šmarjeških Toplicah ostali brez zdravnice

Vse se je začelo leta 2016, ko so z delom začele referenčne ambulante, prostori za delovanje ambulante pa so tako postali premajhni za kakovostno in varno delo z bolniki. Ambulanta, kjer dela družinska zdravnica Irena Vester , obsega namreč skupaj dva ločena prostora, Zavod za zdravstveno zavarova nje Slovenija (ZZZS) pa zahteva, da zdravnik in referenčna sestra 20 odstotkov delovn ega časa delata istočasno. Ker referenčne sestre ni imela kam namestiti, je ob obisku nadzornika ZZZS prejela pogodbeno kazen. O tem je obvestila tudi občino, a odgovora ni prejela.

Istega leta je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zaostril pogoje za shranjevanje cepiv. Zdravnica je primeren hladilnik kupila, a ker ga nima kam postaviti še zdaj stoji prazen v čakalnici. S svojimi težavami se je Vesterjeva obrnila tudi na županjo Bernardko Krnc, občina pa ji je ponudila ureditev prostora za referenčno ambulanto. ’’V vmesnem času sem se dogovarjala za nakup lastnega prostora za ambulanto. Dvakrat sem že položila aro za nakup. V prvem primeru je županja podala ugovor na že izdano gradbeno dovoljenje za objekt, postopek sedaj vodijo v Ljubljani. Ker vem, da bo dolgotrajen, sem od tega načrta odstopila. Ko sem želela kupiti poslovni prostor v kompleksu Prinovec v Šmarjeških Toplicah, pa sem od županje prejela elektronsko sporočilo, v katerem mi je sporočila, da sem dolžna delati na točno določenem naslovu, ker tako določa koncesijska pogodba,’’je povedala Vesterjeva.

V začetku letošnjega leta ji je tako občina dala v najem prostor za referenčno ambulanto, ki pa po besedah Vesterjeve ni primeren. ’’Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti določa, da mora biti prostor za ordinacijo velik minimalno 12m2, ta je okrog 9m2. Višina stropov mora biti vsaj 2,40 m, ta prostor je umeščen pod stopnice in nima ravnega stropa, tla morajo biti toplotno izolirana, v tem prostoru pa so tla betonska, v njih je vodni jašek, sedaj so čez beton položili umetno talno oblogo, direktno na betonsko ploščo. Prav tako je prostor dislociran od ostalih prostorov ambulante, vhod ima ločen, čakalnice nima ...’’ pojasnjuje.

In kar je najpomembneje, leta 2010 je občina pridobila sredstva ministrstva za zdravje za ureditev prostorov za zdravstvo v pritličju in mansardi objekta. Prostore za zdravstvo so le prenovili (okna, vrata, inštalacije), v mansardi pa so uredili prostore za občino, je kritična Vesterjeva.