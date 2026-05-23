Slovenija

'Primorka' znova v rdečem, nastal večkilometrski zastoj

Ljubljana, 23. 05. 2026 09.08 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
M.S.
Zastoj na primorski avtocesti

Na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče. Kljub temu ostaja zastoj, ki sega do Vrhnike.

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA navedli, da se je avtodom zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil na bok. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, zdaj pa ostaja zastoj, tudi na vzporedni regionalni cesti. Za pot od Ljubljane do Kopra je treba trenutno računati na uro in 35 minut. Območje zastojev je po ocenah Prometno-informacijskega centra obsegalo 14 kilometrov. 

Zastoji so sicer tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Jugom proti Malencam in na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.

Gneča je tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor.

Preberi še Med čakanjem v zastoju na sprehod po avtocesti

Rdeči konec tedna

V znamenju zastojev je minil tudi včerajšnji petek, saj se je začel t. i. rdeči konec tedna. V nekaterih nemških zveznih deželah so se namreč začele počitnice, ob tem pa binkošti prinašajo podaljšan konec tedna za več evropskih držav, kar se že pozna tudi na naših cestah.

Največ težav je bilo včeraj na ljubljanski obvoznici, primorski avtocesti proti morju in štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Ljubljani, kolone vozil pa so se pojavljale tudi pred predorom Karavanke na avstrijski strani.

zastoji gneča avtocesta

KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prototip
23. 05. 2026 10.50
Kdaj boste na darsovci in državni odločevalci spregledali,da je potrebno narediti 3tji vozni pas po celotnem avtocestnem križu in to mora sofinancirati eu z 80% ....,,v bistvu imajo avtomobilisti samo en vozni pas,ker je desni preplavljen z kamioni,avtobusi ,itd.....
Odgovori
+1
2 1
bandit1
23. 05. 2026 10.47
Super, mi gremo tudi z Jesenic v Portorož na kavico in en selfi da se bom pokazal v službi v ponedeljek kje sem bil.
Odgovori
-2
0 2
Prototip
23. 05. 2026 10.52
Kaj bi rad povedal,da se ne smemo vozit=?
Odgovori
0 0
Razmisljajoc
23. 05. 2026 10.45
Vinjeta za Slovenske avtoceste je postala brezpredmetna , DARS naj zacne zaracunavat parkirnino saj je pretocnost prometa vec ali manj enaka prometu na parkiriscih nakupovalnih centrov .......!!??
Odgovori
0 0
Kucel
23. 05. 2026 10.45
A bo spet dars kriv za nesrečo, ker je tam ovinek.
Odgovori
+1
1 0
vrzwta1
23. 05. 2026 10.44
Kako to mislite znova? A kdaj v zadnjih 3 mescih ni bila v rdecem?
Odgovori
+1
1 0
čriček
23. 05. 2026 10.43
Na šikani se vozili zgunca in pri preveliki hitrosti se prevrne. Danes poleg tovornjaka zadnjič še avtodom. Ali ne bi Dars tisto grbino malo zravnal?
Odgovori
+1
2 1
buco_konj
23. 05. 2026 10.34
Ostanite doma. Ljubljanica je varna.
Odgovori
+3
3 0
Stojadina-sportiva
23. 05. 2026 10.26
Sporno je iz avta malo na zrak it, kasiranje vinjet za povprečno hitrost hribovskega kolovoza pa ni...
Odgovori
+3
3 0
123soba
23. 05. 2026 10.26
Verjetno je mislil da je že v avtokampu...
Odgovori
+2
2 0
Jufka moj pekar
23. 05. 2026 10.25
Kolona mora bit vsaj 100km, zdej itak nas bo rešil ši...pac pričakujemo da se bo cedilo mleko in med
Odgovori
-1
2 3
NeXadileC
23. 05. 2026 10.22
Kolikšna je širina avtoceste med Postojno, Vrhniko in Ljubljano?
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
23. 05. 2026 10.12
Tudi lokalnih (prej magistralnih) cest, ki bi lahko bile rezerva, nimamo več, saj so jih večino uničili, tako da so jih zožili, znižali hitrostne omejitve in založili z neštetimi mini-krožišči, tablami, semaforji, obojestranskimi kokesarskimi stezami...
Odgovori
+1
2 1
EU Dig. Cenzura
23. 05. 2026 10.05
Zakaj sploh VINJETE?
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
23. 05. 2026 10.04
Ne da nimamo vzporednih ali obvoznih avtocest, kot Avstrijci ali Nemci. Mi ponekod, v Posočju recimo, nimamo niti vzporednih ali obvoznih magistralnih cest, ki bi lahko prevzele promet v primeru dogodkov (obvozi ponekod možni po italijanski strani, kar je veliko dlje, in po povsem neprimernih lokalnih in hribovskih cestah).
Odgovori
+2
3 1
Oliguma
23. 05. 2026 10.02
Na hrvaškem vse poteka tekoče rovinj, portorož tiktak koper lj.pa 3 ure..ko se ti samo odtrga. Tam na Darsu jih je treba nekaj na zavod poslat.
Odgovori
+5
5 0
misterbin
23. 05. 2026 10.02
Saj bo Janša tega Ribiča in še koga iz DARSa zamenjal ,ker je seveda tudi iz golobjega gnezda
Odgovori
+6
6 0
JOSEPH HAYDN
23. 05. 2026 09.57
In vse tiho je bilo, ane Alenka
Odgovori
+7
7 0
Huki
23. 05. 2026 09.54
Kdo se nameni tukaj na pot si je sam kriv, da stoji. So druge alternativne poti.
Odgovori
+1
2 1
prost1
23. 05. 2026 09.53
A bo spet dars kriv?
Odgovori
+2
2 0
Slash
23. 05. 2026 09.49
Ne morem verjeti, da imajo ljudje še vedno toliko denarja, da vsak vikend skačejo na morje ?!
Odgovori
+5
5 0
