'Primorka' znova v rdečem, nastal večkilometrski zastoj

Na Policijski upravi Ljubljana so za STA navedli, da se je avtodom zaradi neprilagojene hitrosti prevrnil na bok. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Primorska avtocesta je bila zaradi nesreče nekaj časa zaprta, zdaj pa ostaja zastoj, tudi na vzporedni regionalni cesti. Za pot od Ljubljane do Kopra je treba trenutno računati na uro in 35 minut. Območje zastojev je po ocenah Prometno-informacijskega centra obsegalo 14 kilometrov.

Zastoji so sicer tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Jugom proti Malencam in na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani.

Gneča je tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno zapirajo predor.