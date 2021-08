Zaradi nesreče kolona do Vrhnike

Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepom Kozarje in Brdom proti Kosezam je bil nekaj časa zaprt prehitevalni pas. Nastal je daljši zastoj do Vrhnike in razcepa Malence, sporoča prometno-informacijski center. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje piše, da se je prometna nesreča zgodila ob 6.37, po besedah ljubljanskih policistov pa sta bili v njej udeleženi tovorno in osebno vozilo. Po prvih informacijah jo je v nesreči skupila le pločevina. Po fotografijah sodeč, pa so se udeleženci v prometu pravilno razporedili in na sredini pustili prostor za reševalni pas.