Zaradi nesreče pred Ljubljano zaprt vozni pas primorske avtoceste

Zaradi prometne nesreče med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani je zaprt vozni pas, nastal pa je dolg zastoj, ki potovalni čas podaljša za skoraj uro in pol.

Kot so nam sporočili s policije, naj bi bili v nesreči udeleženi dve vozili, eno osebo pa so iz razbitin morali reševati gasilci. Kljub temu zaenkrat ne kaže, da bi bil kdo huje poškodovan, so še dodali na Policijski upravi Ljubljana.

Za osebna vozila je po poročanju prometno-informacijskega centra možen obvoz po regionalni cesti Logatec–Vrhnika–Brezovica.