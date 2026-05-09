Zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti

Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med obema priključkoma Novo mesto proti Ljubljani.

Žival na vozišču ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Malencam.

Na štajerski avtocesti je krajši zastoj med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani.

Na dolenjski avtocesti je zastoj pred Grosupljem zahod proti Ljubljani.

Zastoj je prav tako na cesti Medvode-Ljubljana.

Zaradi prireditve Pot ob žici bodo po ljubljanskih ulicah polurne popolne zapore med 8.30 in 15. uro.

Med 8.30 in 15.30 bo popolna zapora ceste Col-Predmeja-Lokavec.

Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

Prav tako med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani promet poteka po enem prometnem pasu.

Do nedelje do 19. ure je zaprta cesta Ravne-Dobrije.

Do nedelje do 20. ure bo zaradi del zaprta cesta Vrhnika-Podpeč pri Kamniku pod Krimom.

Predvidoma do nedelje do 22. ure je na primorski avtocesti zaprt priključek priključka Divača iz vseh smeri.

Do nedelje do 23. ure bo na dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani promet potekal po enem prometnem pasu.

Do ponedeljka do 4. ure bo zaradi del zaprta Vipavska hitra cesta med Razdrtim in Vipavo v obe smeri.

Do ponedeljka predvidoma do 4. ure bo zaradi del na gorenjski avtocesti zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani.

Do 20. maja je predvidena popolna zapora cesta Zbilje-Vodice pri Zapogah.

Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja.