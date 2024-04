Nesreča na viaduktu Črni Kal, udeležena tri vozila

Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Črni Kal in Kastelec proti Ljubljani, so sporočili s Prometno-informacijskega centra. Kot so nam potrdili na Policijski postaji Koper, se je nesreča zgodila na viaduktu, udeležena so bila tri vozila, in sicer tovorno vozilo, kombi in osebni avtomobil. Poškodbe udeležencev zaenkrat še niso znane, voznik kombija je ukleščen v vozilu, a je pri zavesti.