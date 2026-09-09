Zaradi nesreče zaprta avtocesta med Gruškovjem in Zaklom

Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med počivališčem Podsmreka in Višnjo Goro proti Ljubljani.

Na gorenjski avtocesti je 1,5 kilometra dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri.

Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbarkomanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.