Zaradi nesreče zaprta avtocesta med Gruškovjem in Zaklom

Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med počivališčem Podsmreka in Višnjo Goro proti Ljubljani.
Na gorenjski avtocesti je 1,5 kilometra dolg zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob v obe smeri.
Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbarkomanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani.
Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Rudnik proti Malencam.
Zastoji so tudi na cestah Seča-Izola, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Zato na prometnoinformacijskem centru pozivajo voznike, da prilagodijo hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti naj ročno prižgejo luči. Voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.
V vipavski dolini se krepijo sunki burje. Na vipavski hitri cesti trenutno ni omejitev. Na regionalnih cestah se omejitve ves čas spreminjajo, voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.