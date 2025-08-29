Dolenjska avtocesta spet odprta, zastoj ostaja

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Upoštevajte varnostno razdaljo, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.

Po nesreči pred predorom Debeli hrib je promet po dolenjski avtocesti spet stekel, a je na odstavnem pasu še vedno oviran.

Močni nalivi na Obali: na terenu vse ekipe, območje nevarno za gibanje

Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Kopru, medtem ko je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med prehodom Fernetiči in Sežano zahod proti Kopru, Ljubljani.

Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred prehodom Fernetiči proti Italiji, predvsem za tovorna vozila.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Ter na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.