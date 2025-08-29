Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Dolenjska avtocesta spet odprta, zastoj ostaja

Ljubljana, 29. 08. 2025 10.48 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L. , N.L.
Komentarji
15

Dolenjska avtocesta je med Šmarjem Sapom in razcepom Malence proti Ljubljani ponovno odprta. Promet je še vedno oviran na odstavnem pasu. Zastoj ostaja do priključka Grosuplje vzhod, sporoča Prometno-informacijski center.

Nesreča pred predorom Debeli hrib
Nesreča pred predorom Debeli hrib FOTO: Promet.si

Po nesreči pred predorom Debeli hrib je promet po dolenjski avtocesti spet stekel, a je na odstavnem pasu še vedno oviran. 

Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Upoštevajte varnostno razdaljo, opozarjajo na Prometno-informacijskem centru.  

Preberi še Močni nalivi na Obali: na terenu vse ekipe, območje nevarno za gibanje

Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk proti Kopru, medtem ko je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med prehodom Fernetiči in Sežano zahod proti Kopru, Ljubljani.

Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred prehodom Fernetiči proti Italiji, predvsem za tovorna vozila.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Ter na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani.

nesreča cesta promet dolenjska avtocesta
Naslednji članek

Vodstvo UKC Ljubljana: 'Bolečina, ki smo jo slišali, je tudi naša'

KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
traparija
29. 08. 2025 11.44
in temu rečejo avtocesta, hahahahahaahahahaha.
ODGOVORI
0 0
Firedancer
29. 08. 2025 11.31
+2
Varnostna razdalja?
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1932330
29. 08. 2025 11.29
+2
Veseljaka na glas pa čiči pa čaki.
ODGOVORI
2 0
Malo_sutra
29. 08. 2025 11.21
+3
Nič novega, vse drugo zanimivo samo biti za volanom pa ne.
ODGOVORI
3 0
kokicas
29. 08. 2025 11.17
+5
To nam namenoma delajo tujci bi rekla Alenka pa Ribič ona nic kriva za zastoje tudi danes izgubljene ure in ure v zastojih po državi
ODGOVORI
7 2
Leonardo R
29. 08. 2025 11.14
-1
kaj to z dronom slikano?
ODGOVORI
0 1
MucaNeGrize
29. 08. 2025 11.27
+3
ne ...ac kamere
ODGOVORI
3 0
Primula1
29. 08. 2025 11.14
-3
Indijski šofer, ki je na mokri cesti uporabil retarder? Samo ugibam...
ODGOVORI
1 4
devote
29. 08. 2025 11.07
+3
kako se je razburil vceraj Ribic ko so ga vprasali novinarji ce bo odstopil... no, Ribic..nekaj naj ti bo jasno ce ti druge stvari niso .po aprilu 2026 letis.
ODGOVORI
5 2
djsaund
29. 08. 2025 11.52
Tud na Elektro Ljubljana ni hotel odstopiti pa so ga potem vrgli ven!!!
ODGOVORI
0 0
galeon
29. 08. 2025 11.03
+6
In zdaj štopajte koliko časa bo DARS rabil, da pripelje vlečno vozilo, ki bo zravnalo ta vlačilec.
ODGOVORI
7 1
skuripanda burns
29. 08. 2025 11.03
+0
Je pišek uresničil grožnjo in s kamionom blokiral avtocesto?
ODGOVORI
1 1
Še89sekund
29. 08. 2025 11.01
+5
Krivi so Italiani !
ODGOVORI
7 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163