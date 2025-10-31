Na primorski avtocesti trčila osebno in tovorno vozilo, ki se je prevrnilo

Nesreča se je zgodila na odseku med avtocestnim počivališčem Lom in priključkom Unec. V njej sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo, ki se je po podatkih Darsa prevrnilo.

"Tudi današnji dan se je na cesti pričel s trčenjem, ki je zaprlo primorsko avtocesto, Logatec–Unec v smeri Kopra. Reševalni pas je rešil življenje," so sporočili iz Zavoda Reševalni pas in objavili fotografijo s kraja dogodka.