Na primorski avtocesti trčila osebno in tovorno vozilo, ki se je prevrnilo

Nesreča se je zgodila na odseku med avtocestnim počivališčem Lom in priključkom Unec. V njej sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo, ki se je po podatkih Darsa prevrnilo.
"Tudi današnji dan se je na cesti pričel s trčenjem, ki je zaprlo primorsko avtocesto, Logatec–Unec v smeri Kopra. Reševalni pas je rešil življenje," so sporočili iz Zavoda Reševalni pas in objavili fotografijo s kraja dogodka.
Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran tudi v smeri proti Ljubljani, na odseku med Uncem in Logatcem.
