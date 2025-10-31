Svetli način
Slovenija

Na primorski avtocesti trčila osebno in tovorno vozilo, ki se je prevrnilo

Ljubljana, 31. 10. 2025 08.29 | Posodobljeno pred eno minuto

U.Z.
27

Prometno-informacijski center voznike obvešča, da je primorska avtocesta med Logatcem in Uncem proti Kopru, kjer se je zgodila prometna nesreča, ponovno prevozna, a le po enem prometnem pasu. Ostaja zastoj. Po prvih informacijah sta trčila osebno in tovorno vozilo, ki se je prevrnilo.

Nesreča se je zgodila na odseku med avtocestnim počivališčem Lom in priključkom Unec. V njej sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo, ki se je po podatkih Darsa prevrnilo.

"Tudi današnji dan se je na cesti pričel s trčenjem, ki je zaprlo primorsko avtocesto, Logatec–Unec v smeri Kopra. Reševalni pas je rešil življenje," so sporočili iz Zavoda Reševalni pas in objavili fotografijo s kraja dogodka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran tudi v smeri proti Ljubljani, na odseku med Uncem in Logatcem.

primorska avtocesta prometna nesreča zaprta logatec unec
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lepi Rom
31. 10. 2025 09.16
-5
Tragicno. Zelo. A tudi Aco ni bil V tisti situaciji nedolžen. Očividci so potrdili.
ODGOVORI
2 7
Princ S.
31. 10. 2025 09.24
+6
Kaj ima Aco s to nesrečo? Naj počiva v miru pa karkoli je že bilo.
ODGOVORI
7 1
Brus123
31. 10. 2025 09.25
+5
O mrtvih vse dobro.
ODGOVORI
5 0
anabanana
31. 10. 2025 09.16
+4
Opis zaprtja mili bože, kdo to sestavlja
ODGOVORI
5 1
300 let do specialista
31. 10. 2025 09.10
+0
Na kamerah ni prav nobenih zastojev? Tekoče
ODGOVORI
2 2
Big dick
31. 10. 2025 08.59
-1
Na Nova 24 psiho Tomašič poziva Goloba, da odstopi, ker bo potem vse rešil princ teme. Rešeni bodo romani, ceste, zdravstvo, imajo rešitve za vse. Edine rešitve, ki je ni podal, kako ga bodo izvlekli iz riti princa teme.
ODGOVORI
13 14
boslo
31. 10. 2025 09.03
+12
Da ne boš slučajno mislil, da ste levi sektaši kaj boljši od desnih...
ODGOVORI
18 6
ptuj.si
31. 10. 2025 09.05
+12
Psihe imaš v Svobodi. Malo poglej njihove nastope v parlamentu.
ODGOVORI
15 3
SDS_je_poden
31. 10. 2025 09.05
+2
Boslo ti ne razumeš, kaj pomeni sekta. Preberi si na netu.
ODGOVORI
6 4
boslo
31. 10. 2025 09.07
+8
Brez skrbi, nobene potrebe po poučevanju. Tisti, ki podpira korupcijo, ščiti nesposobnega politika, manipulira, zavaja,....je zame sektaš
ODGOVORI
9 1
mentorhercul
31. 10. 2025 09.09
+1
Dick
ODGOVORI
1 0
Japa Jade
31. 10. 2025 09.12
+3
Telebajsek, Černač, Godčeva.., mislijo kakšni frajerji so v parlametnu, zadaj se jim pa Janša reži, saj za njega opravljajo umazano delo.
ODGOVORI
5 2
jedupančpil
31. 10. 2025 09.13
+5
torej levi in desni sektaši :)
ODGOVORI
5 0
ptuj.si
31. 10. 2025 09.25
+2
Boslo tako je. Vsi ki podpirate goloba ste sektaši.
ODGOVORI
2 0
Brus123
31. 10. 2025 09.26
-1
Vsaj s streh ne skačejo!
ODGOVORI
0 1
ptuj.si
31. 10. 2025 09.37
Kdo od desnih pa je skočil s strehe?
ODGOVORI
0 0
Jezna lepookica
31. 10. 2025 08.56
+2
Najboljš je po stari cesti it .Na avtocesti so vedno zastoji, dela...
ODGOVORI
4 2
iziizi
31. 10. 2025 08.55
JA GOST PROMET
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
31. 10. 2025 08.50
+6
Že tretji dan zapored na Italiani nagajajo in zapirajo moderno avtocesto ,ti presneti lumpi Italianski.
ODGOVORI
6 0
Lepi Rom
31. 10. 2025 08.48
+3
Slovenci niste za avtomobil!! Kdaj boste to razumeli??
ODGOVORI
9 6
Brus123
31. 10. 2025 09.33
+0
Smo, smo, samo romov imamo preveč (odveč).
ODGOVORI
1 1
Insta Btc
31. 10. 2025 08.47
+11
Kdaj se je nazadnje zgodil dan, ko na Primorki ni bilo nesreče? Verjetno se tega ne spomnijo niti najstarejši. Ampak važno, da ptičarji, spomeničarji, kvazi okoljevarstveniki in ne vem kdo še vse, skrbijo za to in preprečujejo tretji vozni pas. Pa bi morali danes razmišljati že o četrtem!
ODGOVORI
15 4
jokl234
31. 10. 2025 08.59
+4
Ja, ja, najbolš šest pasovnico pa bo mir. Turšca bo pa kje rastla? Javni promet je treba zrihtat.
ODGOVORI
7 3
SDS_je_poden
31. 10. 2025 09.07
+1
Jokl234 pa je res treba koruzo sejat ob cesti?
ODGOVORI
3 2
Buča hokaido
31. 10. 2025 09.08
+2
Tretji, četrti, peti, šesti pas. KJE??? Povsod ob avtocesti so travniki, njive, neselja. Dajmo vse zabetonirat in poasfaltirat, kmetom vzeti njive in travnike, saj hrane ne potrebujemo. Glavno, da bo za pleh dovolj prostora. 😖☹️🥴
ODGOVORI
5 3
AdolfH
31. 10. 2025 09.14
+2
sej to je nemogoče… na vsakih 500m maš en nadvoz… kje boš vse to podiral
ODGOVORI
2 0
