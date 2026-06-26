Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Zaradi nesreče zaprta primorska avtocesta proti Kopru

Logatec, 26. 06. 2026 08.14 pred 42 minutami 1 min branja 52

Avtor:
M.P.
Prevrnjen avtodom na avtocesti

Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri Lomu proti Kopru popolna zapora. Na avtocesti je čez vse tri pasove prevrnjen avtodom. Območje zastojev je dolgo 12 kilometrov, čas potovanja pa se podaljša za pol ure.

Prevrnjen avtodom pri počivališču Lom
Prevrnjen avtodom pri počivališču Lom
FOTO: Promet.si

Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Unec velja popolna zapora. Obvoz je možen po lokalni cesti Logatec–Unec. 

Zastoj nastaja mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoji se pojavljajo na 12-kilometrskem območju, čas vožnje pa se voznikom podaljša za 30 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je razvidno s posnetkov nadzornih kamer, na avtocesti leži prevrnjen avtodom. Na Policijski upravi Ljubljana so nam povedali, da je avtodom prevrnjen čez vse tri pasove, zato velja tudi popolna zapora.

Vpleteni v nesreči pa so po prvih informacijah utrpeli lažje telesne poškodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avtovleka je že na poti do kraja dogodka, so okoli 8.30 sporočili z Darsa.

prometna nesreča avtocesta avtodom

'Prvih nekaj sto metrov boli, potem pa človek ne želi več obuti čevljev'

'Najbolj se bojim, da bi kdo pozabil otroka v avtu'

24ur.com Večkilometrski zastoj na gorenjski avtocesti, pot daljša za več kot pol ure
24ur.com Zaradi prevrnjenega tovornega vozila zaprta pomurska avtocesta
24ur.com Na primorski avtocesti večkilometrski zastoj
24ur.com Ko Dars dela, promet stoji: na primorski avtocesti se čaka več kot uro
24ur.com Prometni kolaps na primorski avtocesti, Dars s tehničnimi težavami
24ur.com Sneg ohromil promet po državi: do večera se razmere niso umirile
24ur.com Hitra cesta ponovno odprta, zastoji drugod ostajajo
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI52

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
26. 06. 2026 09.52
Pa tko se he teolog repencil da pod njegovo oblastjo nebo zastojev! Aham ja vidmo vsaki slehrni dan 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
ezzy5
26. 06. 2026 09.51
Na srečo ni težko poškodovanih ali mrtvih. V takem primeru imate 30 minut časa za sprostitev AC. Tudi policisti lahko sodelujejo pri odstranitvi, saj niso cepljeni proti delu. Če se ugotovi, da kdo od zadolženih ne opravlja svojega dela dovolj hitro, imajo vse prisotne službe reklamacijo in s tem posledično odbitek plače. DA DRAGI MOJI, TAKO JE V GOSPODARSTVU!!!
Odgovori
0 0
supergigi
26. 06. 2026 09.49
Pod Ribičem je na Darsu katastrofa. Vrtovec mora zamenjati več ali manj vse vodilne kadre. Niso zastonj pod Bratuškovo gradbinci delali kar so hoteli.
Odgovori
0 0
misekmali
26. 06. 2026 09.49
Nesposobnost, ki ji ni para. Predlagam zamenjavo ministra. Minister Vrtovec je totalno nespoben.
Odgovori
0 0
štajerc65
26. 06. 2026 09.27
Najeto vozilo najverjetneje pa brez izkušenj za vožnjo najverjetneje.
Odgovori
+8
9 1
maniaxxx
26. 06. 2026 09.26
Odvlecit na stran in odpreti vsaj delno AC. Na sreco ni mrtvih v nesreci, tako da nic komplicirat pa zagotovit pretocnost AC
Odgovori
+11
11 0
spaceair
26. 06. 2026 09.26
ukrepanje po nesreči je pa unikat kot da gre za poškodovanega človeka.. ne smete ga premikat.. niti malo ni ukrepa da se sproti promet... čakajte.. tako pač je v yugoslaviji
Odgovori
+8
8 0
4krogci
26. 06. 2026 09.49
V jugi sta dva primla ficota ga zvrlna nazaj na gume in teraj dalje do naslednjega prevracanja!
Odgovori
0 0
klop12
26. 06. 2026 09.25
A ne bi vi raje poročali termine, ko je AC odprta, da vemo, kdaj dejansko se da vozit
Odgovori
+9
9 0
pisarniški stol
26. 06. 2026 09.23
Ne moreš več verjet. Avtoceste so praktično neprevozne. Če bi se samo normalno peljal, ne bilo težav. In vsi ostali. Četudi je omejitev 60. Tako pa vsi stojijo vsak dan po nekaj ur. Ukrepanje po nesreči je pa spet posebna zgodba... :-(
Odgovori
+11
11 0
Perrun
26. 06. 2026 09.20
saj je vedno nek neumen turist
Odgovori
+6
7 1
Eos_5
26. 06. 2026 09.14
30 minut, prej 3 ure
Odgovori
+9
9 0
misekmali
26. 06. 2026 09.13
A so ugotovili radioaktivnost, da si ne upajo dvigniti na kolesa in odpeljati iz avtoceste?
Odgovori
+4
7 3
Nehajte ze enkrat
26. 06. 2026 09.12
Ma kaj je Vam ljudje,Vi slovencki malo se zamislite kako agresivni vozniki ste po kovidu postali,samo vceraj proti hrvaski kako DTE hiteli,ma kaj si mislite,samo napeti zivcni utrujeni in depresivni pridete na cilj in to po najvecji vrocini na pot z otroci in pesi v avtu,malo si zamislite
Odgovori
+9
12 3
klop12
26. 06. 2026 09.12
To niso več nesreče, ampak že terorizem. Ker nam skor vsak dan blokirajo glavne prometne povezave
Odgovori
+7
9 2
čebelinko
26. 06. 2026 09.11
Niste normalni! Samo to lahko še rečem. Dan na dan iste bedarije. Sploh niso več nesreče, ampak je samo malomarnost.
Odgovori
+10
12 2
Hugh_Mungus
26. 06. 2026 09.25
Pri taki količini in gostoti prometa, so nesreče neizogibne
Odgovori
-5
0 5
Stručko z lučko
26. 06. 2026 09.09
Kako mu je pa to ratal. No saj kako bi pa šele potem ob morju k so ozke ulice v glavnem men grejo ti s polžjim hišicam na živce.
Odgovori
+7
9 2
spaceair
26. 06. 2026 09.28
kak .. zijanje v telefon,misli drugje in ne na cesti, ali pa celo neznanje vožnje avtodoma
Odgovori
+3
3 0
Valkidžija
26. 06. 2026 09.49
Predvsem neznanje. Ker je to moderno si bomo najeli avtodom in gremo... Kje je tu zakonodaja. Takšen avtodom je praktično že manjši avtobus, najame pa gy človek, ki do sedaj ni vozil nič večjega od fičkota. Z B kategorijo ne bi smel nobeden voziti takih gajbic.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
26. 06. 2026 09.07
Upam, da so vsi v redu! Rentajo avtodome ki so vozni z B kategorijo ampak se ne zavedajo da je vožnja s takšnimi avtodomi vse prej kot enostavna!
Odgovori
+11
11 0
AMZS
26. 06. 2026 09.06
Ko ljubljanski petkov kolesar najame avtodom, kaj druga ne mores procakovat.
Odgovori
-2
9 11
stanga123
26. 06. 2026 09.04
To bo cesta sproščena zvečer enkrat.še reševalni pas blokiran
Odgovori
+4
5 1
bibaleze
Portal
Majhni otroci in vročinski udar: zakaj ga starši pogosto spregledajo
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Družinski izlet mimo Rožnika do Tivolija in nazaj
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Nosečnice na morju – do katerega meseca je varno plavati?
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
zadovoljna
Portal
29 let razlike ju ne ustavi: otrok z Ines je njegova prioriteta
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Dnevni horoskop: Rake čaka presenečenje, bikom se ponuja zanimiva priložnost
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Na ogrlici za skoraj 3.000 evrov se skriva posebno sporočilo
Krilo, ki bo zaznamovalo letošnje poletje
Krilo, ki bo zaznamovalo letošnje poletje
vizita
Portal
Ste ljubitelji banan? Preverite, kako koristijo vašim možganom
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Vročinski val: ti simptomi zahtevajo posebno pozornost
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Le nekaj minut na dan: vaje z utežmi za močnejše in bolj oblikovane roke
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
Zakaj nekateri ljudje brez težav vstajajo zgodaj
cekin
Portal
Je Hrvaška postala predraga? Izkušnja turista odprla širša vprašanja
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
moskisvet
Portal
Poslovila se je legenda zlate dobe Hollywooda
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
'Balkanski trik' osvaja plaže: viralna rešitev turistov sproža debate po svetu
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ena najlepših nogometašic na svetu zaročena po le šestih mesecih zveze
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
Ali v vročini res natočiš manj goriva? Strokovnjaki razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Cvetje bo sveže tudi teden dni dlje: preprost trik z vazo, ki ga priporočajo cvetličarji
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
okusno
Portal
Tekmovalka MasterChefa navdušuje s hitro poletno sladico v kozarcu
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763