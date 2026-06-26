Zaradi nesreče zaprta primorska avtocesta proti Kopru

Zastoj nastaja mimo Logatca do Loma in na izvozih za Logatec in Vrhniko. Zastoji se pojavljajo na 12-kilometrskem območju, čas vožnje pa se voznikom podaljša za 30 minut.

Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Unec velja popolna zapora. Obvoz je možen po lokalni cesti Logatec–Unec.

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Kot je razvidno s posnetkov nadzornih kamer, na avtocesti leži prevrnjen avtodom. Na Policijski upravi Ljubljana so nam povedali, da je avtodom prevrnjen čez vse tri pasove, zato velja tudi popolna zapora.

Vpleteni v nesreči pa so po prvih informacijah utrpeli lažje telesne poškodbe.