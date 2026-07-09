Zaradi nestrinjanja SDS s predsednico Novak prekinili sejo

Predsednica komisije Novakova iz Svobode je na današnji seji dejala, da komisija DZ lahko po poslovniku DZ glasuje o sklepih, ki so povezani z dnevnim redom. Predlagani sklep, s katerim bi vlado pozvali k pripravi sprememb zakona o varstvu pred diskriminacijo, po katerih bi se institut Zagovornika načela enakosti organizacijsko umestil v okvir Varuha človekovih pravic, pa sodi na odbor DZ za pravosodje, ne na komisijo DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti, je dejala Novakova. Vendar se poslanka SDS Anja Bah Žibert ni strinjala z njenim stališčem in je vztrajala, naj člani komisije glasujejo o predlaganem sklepu, ki je po njenem prepričanju povezan z dnevnim redom današnje seje. Novakova pa je ostala neomajna in je sejo prekinila. Dan nadaljevanja bo objavljen kasneje.

Anja Bah Žibert FOTO: Bobo

Sprememba organiziranosti: Zagovornik pod Varuhom?

Ne samo predlagani sklep, ampak tudi celotna današnja seja, sicer namenjena obravnavi Zagovornikovega poročila, se je vrtela predvsem okoli vprašanja, ali naj Zagovornik ohrani obstoječo organiziranost ali naj preide pod Varuha. Žibertova meni, da je treba pogledati bolj racionalne oblike Zagovornikove organiziranosti. Izrazila je prepričanje, da bi bilo v primeru, če bi organizacijsko prešel pod Varuha, sodelovanje med obema institucijama lahko tesnejše. Nikakor pa pri tem ne gre za ukinjanje Zagovornika, je zagotovila.

Mnenji Zagovornika in Varuhinje

Zagovornik Miha Lobnik pa je danes znova tako kot že v sredo na svoji novinarski konferenci spomnil, da je bila Slovenija leta 2015 tik pred tožbo Evropske komisije, ker po 10 letih članstva v EU ni prenesla v svoj pravni red direktiv, ki so predpisovale tako vrsto dejavnosti, kot jo zdaj opravlja Zagovornik. S sprejetjem zakona o varstvu pred diskriminacijo leta 2016 pa je bilo poskrbljeno, da je izpolnila svoje članske obveznosti.

Miha Lobnik, zgovornik načela enakosti FOTO: Bobo

Slovenija se je takrat od možnih evropskih modelov tudi po priporočilu Evropske komisije po njegovem pojasnilu odločila, da ustanovi samostojno institucijo Zagovornika. Ustrezno je, da ima država delno razpršenost nadzornih mehanizmov, je danes poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Slovenija pri tem po njenih besedah velja za vzoren sistem. Kot je poudarila, se je Zagovornik vzpostavil kot dobro delujoča institucija. Veljavna ureditev deluje, je prepričana.

Simona Drenik Bavdek FOTO: Bobo