Zaradi neurij in nalivov možnost zemeljskih plazov

Vremenoslovci opozarjajo, da so danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek v severovzhodni Sloveniji zelo verjetna krajevna neurja s točo, sunki vetra in nalivi. Zaradi neurij in nalivov Geološki zavod Slovenije opozarja na povečano verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov. Čeprav je verjetnost zanje povečana predvsem v severovzhodni Sloveniji, pa se lahko zemeljski plazovi sprožijo tudi v preostalih predelih države. "Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin," so pojasnili in dodali, naj bodo prebivalci območij, na katerih so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine, pa tudi na zastajanje vode.