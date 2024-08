Zaradi neurij več zalitih prostorov in podrtih dreves

Po podatkih republiškega centra za obveščanje so nevihte, ki so se pomaknile nad zahodno in severno Slovenijo, z močnim deževjem in vetrom prizadele predvsem območja občin Radeče, Koper, Gorenja vas - Poljana, Grosuplje, Kočevje, Ljubljana, Velike Lašče, Ajdovščina, Divača, Komen, Videm, Črna na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi. Skupaj so pri centru za obveščanje zabeležili 48 dogodkov.

Kot še navaja center za obveščanje, je močno deževje zalilo prostore zdravstvenega doma, nekaj stanovanjskih, gospodarskih, trgovskih in drugih objektov. Posredovali so gasilci, ki so predvsem prečrpavali vodo iz objektov in objekte zaščitili s protipoplavnimi vrečami.