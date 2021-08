Zaradi neurij z močnimi sunki vetra, točo in nalivi Arso izdal oranžno opozorilo

Potem ko je severni del države, od Posočja do Kozjanskega, že v soboto prešlo močno neurje s točo, so tudi danes ves dan možna krajevna neurja z močnimi nalivi, sunki vetra, ni izključen niti pojav toče, opozarja Agencija RS za okolje. Za celotno državo so izdali oranžno opozorilo, ki pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne.

Danes bo ozračje zelo nestabilno. Predvsem v severni in zahodni, pa tudi osrednji Sloveniji bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu države. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Zaradi velike pregretosti ozračja in bližine fronte so zelo verjetna tudi krajevna neurja z močnimi nalivi, viharnimi sunki vetra in točo, ki bo lahko tudi debelejša. Ob tem lahko predvsem pride do hitrega porasta in razlivanja hudourniških vodotokov, opozarjajo vremenoslovci. Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zato izdali oranžno opozorilo, ki velja za celo državo.

icon-expand Oranžno opozorilo Arsa, ki velja za danes. FOTO: Arso

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 27, ob morju in ponekod na vzhodu do 29 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek nas bo prešla hladna fronta, zato bo prehodno deževalo v večjem delu Slovenije. V ponedeljek dopoldne bo ponekod še deževalo, popoldne pa bodo padavine ponehale in zjasnilo se bo. Nad hribi bo možna le še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 19 do 25, na Primorskem do 27 °C. V torek dopoldne bo večinoma jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Tudi v nadaljevanju tedna bo vreme spremenljivo. Predvsem ob popoldnevih bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte. Po nižinah bodo temperature malo nad 25 stopinj Celzija. Možnost za padavine se bo zmanjšala ob koncu tedna.

Spomnimo Včeraj je močna nevihta prizadela velik del države. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je prizadelo občine Cerkno, Kobarid, Tolmin, Železniki Škofja Loka, Kranj, Kamnik, Ljubljana, Lukovica, Laško, Slovenske Konjice, Vitanje, Vojnik, Zreče, Lovrenc na Pohorju, Oplotnica, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Juršinci, Majšperk, Trbovlje in Zagorje.

Neurje z vetrom in dežjem je odkrivalo strehe stanovanjskih in drugih objektov, drevesa so se podirala preko cestišč, poškodovala so tudi električne vodnike. V Posočju, na območju Škofje Loke in v okolici Kranja je klestila toča. Udar strele je v naselju Zagorci zanetil požar ostrešja stanovanjske hiše.

icon-expand Radarska slika se prikazuje po univerzalnem koordiniranem času, po zimskem času je v Sloveniji potrebno prišteti eno uro, po poletnem dve uri.