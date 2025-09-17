Zaradi neurja gasilci prejeli več kot 170 klicev, več šol odpovedalo pouk

Zaradi hudega neurja, ki se je v torek popoldan razbesnelo nad jugovzhodom države, so novomeški gasilci prejeli najmanj 170 prijav izrednih dogodkov. Kot so sporočili v Mestni občini Novo mesto, so poklicni in prostovoljni gasilci do večera uspešno zaključili 104 intervencije, z delom na preostalih pa bodo zaradi varnostnih razlogov nadaljevali danes v jutranjih urah. Neurja so medtem pustošila tudi na zahodu države. V večernih urah se je nad Italijo razvila nova močna nevihtna celica, ki se je pomikala proti Sloveniji.

Številne intervencije so na območju Novega mesta opravili zaradi hudourniških poplav in zalitih objektov, med katerimi je tudi športna dvorana Leona Štuklja. Voda je zalila del šolskih prostorov ter povzročila škodo na objektu, v učilnicah, jedilnici in športni dvorani. "Vstopanje v šolo trenutno ni varno, zato jutri, v sredo, 17. 9. 2025, ne bo pouka za vse dijake naše šole," so sporočili iz Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto. Za podoben ukrep so se odločili tudi na Srednji strojni šoli Novo mesto, kjer so pouk odpovedali "za naslednje dni".

icon-expand FOTO: Bobo

Poleg hudih nalivov, po podatkih Agencije RS za okolje je med 13.30 in 14.00 na območju Novega mesta padlo 40 milimetrov padavin oz. v 10 minutah kar 35 milimetrov, v Kočevskih Poljanah pa 23 milimetrov dežja, sta težave povzročila tudi toča in močan veter. V Novem mestu je Arso izmeril sunek vetra 91 kilometrov na uro. Z občine so sporočili, da je v fazi pokrivanja tudi Osnovna šola Drska, kjer je veter odnesel velik del strehe. Gasilci in pripadniki civilne zaščite so bili v torek zvečer še vedno na lokaciji in sanirali stanje strehe, zaradi sanacije pa pouk odpade tudi za učence te šole.

Novomeška občina je sporočila, da se največ poškodovanih objektov nahaja na območju Žabje vasi, Drske in Šmihela. Zaradi obsega intervencij so sicer uspešno zaprosili tudi za aktivacijo sistema državne civilne zaščite. Po oceni podpoveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto Gregorja Kosa takšnega obsega padavin v tako kratkem času v Novem mestu še ni bilo, piše STA.

Zvečer ob Sloveniji nova supercelična nevihta

Zvečer je v okolici Vidma nastala nova močna supercelična nevihta, ki se je pomikala ob skrajnem vzhodnem robu italijanske Furlanije, zahodno od Nove Gorice v smeri vzhodnega roba Tržaškega zaliva ter proti Trstu in Črnemu Kalu. "Po sliki udarov strel lahko določimo, da gre za izjemno aktivno in močno organizirano supercelično nevihto, ki lahko preživi tudi daljše razdalje. Spremljajo jo silovit veter, močan naliv in najverjetneje tudi toča," so zvečer sporočili z Meteoinfa Slovenija.

Huda nevihta se je okoli 9. ure zvečer razbesnela nad Trstom.

Poplave v občimni Šempeter-Vrtojba FOTO: Občina Šempeter Vrtojba icon-expand

Že pred tem so sicer obilni lokalni nalivi zajeli tudi območje Goriške. Najhuje je bilo v občinah Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko, kjer je v kratkem času padla izjemno velika količina padavin ter povzročila hudourniške poplave, ki so potopile številne ceste. V narasli vodi je obstalo več vozil, ki so jim na pomoč priskočili gasilci.

