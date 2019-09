Zaradi neurja kar 169 intervencij, čaka nas zjasnitev

Izrazito hladna fronta, ki bo zaznamovala prve septembrske dni, se pomika čez naše kraje, s seboj pa prinaša tudi močnejše nalive. Neurje je večji del države zajelo že včeraj popoldne – prve nevihte so nastale na jugu in severozahodu države, ponekod pa je padala tudi toča. Na Upravi RS za zaščito in reševanje so zabeležili tudi nekaj udarov strel – gasilci so tako posredovali pri štirih požarih na objektih in dveh v naravi.

V Postojni je zalilo prostore dveh osnovnih šol in vrtca ter gostinskega lokala, osnovno šolo pa je poplavilo tudi v občini Hrpelje-Kozina. Na vseh lokacijah so posredovali gasilci, ki so izčrpali vodo iz objektov. V občini Kamnik je včeraj popoldne v močnem neurju strela udarila v gospodarski objekt in povzročila požar, posredovali pa so gasilci PGD Tunjice.

Velike težave s poplavljanjem so imeli v Litiji in Šmartnem pri Litiji.