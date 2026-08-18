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Neurje jih je ujelo na Blejskem jezeru, reševali so jih pet

Bled, 18. 08. 2026 08.29 pred 55 minutami 3 min branja 6

Avtor:
U.Z.
Lesen čoln na Blejskem jezeru

Potem ko so nevihte zajele zahodni in severozahodni del države, se je v nemilosti močnega vetra in dežja znašlo tudi pet turistov na Blejskem jezeru. Z lesenimi čolni so uspeli sami priveslati do obale, nato pa so jih oskrbeli reševalci. Nihče ni bil poškodovan, bili pa so precej prestrašeni.

V ponedeljek pozno popoldne je zahodni in severozahodni del države zajelo neurje, hitro se je ohladilo. Nevihtna linija s sunki vetra, ki so največ težav povzročili na Gorenjskem, se je nato pomiknila proti vzhodu in do poznega večera prešla večji del države.

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Kot so danes sporočili s Centra za obveščanje, je močan veter podiral drevesa, meteorna voda pa je zalila nekaj objektov. Skupaj so zabeležili 15 dogodkov, največ v Regijskem centru za obveščanje Kranj (10 dogodkov). Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo iz objektov in odstranjevali podrta drevesa.

O vetrolomu so poročali iz Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Gorenje vasi, Kranja in Radovljice.

Neurje jih je ujelo na jezeru

Uprava RS za zaščito in reševanje pa poroča, da je ob 18.23 na Blejskem jezeru zaradi neurja na čolnih obtičalo pet oseb. Gasilci PGD Bled in potapljači PRS Bled so jih rešili, čolne pa odvlekli nazaj v čolnarno. Pri tem nihče ni bil poškodovan.

Kot so na 24ur.com pojasnili na Podvodni reševalni službi Bled, so bili najprej obveščeni o dveh turistih, ki sta z lesenim čolnom veslala z Blejskega otoka proti Grajskemu kopališču. Zaradi močnega vetra in dežja, ki ju je ujel, sta se ustrašila in poklicala na pomoč. Nato sta sama uspešno priveslala na obalo in se zatekla v klubske prostore podjetja za oddajo čolnov, kjer sta se pogrela. Ko je ponju prispela prva reševalna ekipa, sta bila tako že na varnem.

Na južni strani jezera pa so posredovali gasilci PGD Bled, ki so naleteli na čoln, privezan pod Vilo Bled. Obiskovalci so jim povedali, da so ga tam pustila tri prestrašena dekleta, ki so z rešilnimi jopiči pot prav tako nadaljevala peš.

Nihče od vpletenih ni bil poškodovan, so bili pa precej prestrašeni, saj turisti takšnih razmer niso vajeni, so nam še povedali reševalci. So pa, še dodajajo, ravnali pravilno.

"Zelo so bili prisebni, zato se je tudi vse srečno končalo. V takšnih razmerah, ko nas na vodi preseneti nevihta, je nujno, da si najprej nadanemo rešilni jopič in čim prej pridemo do obale, kjer počakamo, da se vreme umiri. Lahko tudi pokličemo reševalce," svetujejo. Glede čolna pa – ne ukvarjajmo se s stvarmi, takrat je najbolj pomembno naše življenje.

Čolni na Blejjskem jezeru
Čolni na Blejjskem jezeru
FOTO: Shutterstock

Kakšno vreme nas čaka?

Po prehodu fronte se je tudi hitro ohladilo. Medtem ko so temperature na zahodu po prehodu neviht zvečer padle pod 20 stopinj Celzija, je bilo na vzhodu še vedno prijetnih 25 stopinj Celzija. Ponoči se je ozračje umirilo in delno razjasnilo.

Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bo danes čez dan deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Jutri bo povečini sončno in spet nekoliko bolj vroče. Popoldne bo začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami se bodo nadaljevale v noč in bodo segle tudi do osrednjih krajev.

V petek se bodo padavine na zahodu okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države.

V delu Primorske je sicer še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

neurje blejsko jezero čoln bled

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KOMENTARJI6

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wsharky
18. 08. 2026 09.27
ti turisti samo neumnosti počnejo
Odgovori
+1
1 0
Jous
18. 08. 2026 09.03
Zdrava pamet je zapustila človeštvo.
Odgovori
+2
2 0
brezveze13
18. 08. 2026 08.54
baje so bili 2 meterski valovi po( dolžini)
Odgovori
+4
4 0
zmerni pesimist
18. 08. 2026 08.39
A v nebo pa nihče ni pogledal
Odgovori
+11
11 0
MESE?AR
18. 08. 2026 08.45
Pa pogledal na ARSO ?
Odgovori
+3
3 0
Panter 63
18. 08. 2026 09.11
Če so pogledali ARSO po tem nič čudnega da jih je dobilo. Po ARST-u pri meni ni deževalo že pol leta.
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0 0
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