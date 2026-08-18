Neurje jih je ujelo na Blejskem jezeru, reševali so jih pet

V ponedeljek pozno popoldne je zahodni in severozahodni del države zajelo neurje, hitro se je ohladilo. Nevihtna linija s sunki vetra, ki so največ težav povzročili na Gorenjskem, se je nato pomiknila proti vzhodu in do poznega večera prešla večji del države.

Kot so danes sporočili s Centra za obveščanje, je močan veter podiral drevesa, meteorna voda pa je zalila nekaj objektov. Skupaj so zabeležili 15 dogodkov, največ v Regijskem centru za obveščanje Kranj (10 dogodkov). Gasilci iz 15 enot so prečrpavali vodo iz objektov in odstranjevali podrta drevesa. O vetrolomu so poročali iz Vodic, Cerkelj na Gorenjskem, Gorenje vasi, Kranja in Radovljice.

Neurje jih je ujelo na jezeru

Uprava RS za zaščito in reševanje pa poroča, da je ob 18.23 na Blejskem jezeru zaradi neurja na čolnih obtičalo pet oseb. Gasilci PGD Bled in potapljači PRS Bled so jih rešili, čolne pa odvlekli nazaj v čolnarno. Pri tem nihče ni bil poškodovan. Kot so na 24ur.com pojasnili na Podvodni reševalni službi Bled, so bili najprej obveščeni o dveh turistih, ki sta z lesenim čolnom veslala z Blejskega otoka proti Grajskemu kopališču. Zaradi močnega vetra in dežja, ki ju je ujel, sta se ustrašila in poklicala na pomoč. Nato sta sama uspešno priveslala na obalo in se zatekla v klubske prostore podjetja za oddajo čolnov, kjer sta se pogrela. Ko je ponju prispela prva reševalna ekipa, sta bila tako že na varnem. Na južni strani jezera pa so posredovali gasilci PGD Bled, ki so naleteli na čoln, privezan pod Vilo Bled. Obiskovalci so jim povedali, da so ga tam pustila tri prestrašena dekleta, ki so z rešilnimi jopiči pot prav tako nadaljevala peš. Nihče od vpletenih ni bil poškodovan, so bili pa precej prestrašeni, saj turisti takšnih razmer niso vajeni, so nam še povedali reševalci. So pa, še dodajajo, ravnali pravilno. "Zelo so bili prisebni, zato se je tudi vse srečno končalo. V takšnih razmerah, ko nas na vodi preseneti nevihta, je nujno, da si najprej nadanemo rešilni jopič in čim prej pridemo do obale, kjer počakamo, da se vreme umiri. Lahko tudi pokličemo reševalce," svetujejo. Glede čolna pa – ne ukvarjajmo se s stvarmi, takrat je najbolj pomembno naše življenje.

Čolni na Blejjskem jezeru FOTO: Shutterstock

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