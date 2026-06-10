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Slovenija

Neurje povzroča težave na cestah: podrta drevesa in ustavljen vlak

Kamnik, 10. 06. 2026 21.48 pred 7 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Hudo neurje (slika je simbolična)

Hudo neurje, ki je zajelo območje Kamnika in okolice, je povzročilo precejšnje težave v prometu. Zaradi podrtih drogov na regionalni cesti Kamnik–Mengeš je promet trenutno urejen izmenično in poteka le po enem voznem pasu. Zaradi posledic neurja je ustavljen tudi železniški promet med Ljubljano in Kamnikom.

Na terenu imajo gasilci polne roke dela. Po podatkih kamniških gasilcev trenutno posredujejo na več kot dvajsetih različnih intervencijah, poroča Kamnik Info.

Voznikom in voznicam se priporoča skrajna previdnost ter dosledno upoštevanje navodil gasilcev in drugih služb, ki usmerjajo promet na prizadetih območjih. Obenem svetujejo, da se na pot odpravite le, če je to nujno potrebno.

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Tudi Promet.si opozarja, da nevihte in neurja ponekod po Sloveniji ovirajo promet ter zmanjšujejo vidljivost. Na cestah se lahko pojavljajo večje količine vode, zato voznike pozivajo k previdni vožnji. Ob tem opozarjajo, naj se vozniki ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih.

Zaradi posledic neurja je podrto drevje zaprlo tudi cesto Kranj–Medvode pri Jeprci. Na štajerski avtocesti pa je promet oviran pred počivališčem Zima v smeri proti Ljubljani.

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