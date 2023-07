Zaradi neurja več težav na Celjskem, organiziran tudi nadomestni prevoz

Nočno neurje je znova povzročilo več težav na Celjskem. Najhuje je bilo v občinah Slovenske Konjice in Rogatec. Kot je povedal konjiški župan Darko Ratajc, je veter na Osnovni šoli v Ločah razkril streho, v središču Slovenskih Konjic pa neurje ni povzročilo večjih težav. Na območju Elektra Celje je bilo brez elektrike okoli 1500 odjemalcev. Zaradi odstranjevanja posledic neurja med Ponikvo in Grobelnim je namesto vseh vlakov med Poljčanami in Celjem organiziran avtobusni prevoz.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je območje Občine Slovenske Konjice v ponedeljek zvečer zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov. Podrtih je tudi nekaj dreves, nekatere prometne povezave so prekinjene, težave so tudi zaradi poškodovanih električnih vodnikov. Aktivirani so bili gasilci Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Slovenske Konjice, Loče, Zbelovo, Žiče, Tepanje, Draža vas in Prostovoljne gasilske enote Celje, ki na terenu odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektro podjetja Celje pa vzpostavljajo električne vode. Nekaj po 1. uri je v Spodnjem Grušovju v konjiški občini strela udarila v gospodarsko poslopje in zanetila požar. Posredovali so gasilci PGD Tepanje, Slovenske Konjice, Loče, Draža vas in Žiče, ki so požar omejili in pogasili. Ogenj je objekt v celoti uničil.

icon-expand Nevihta nad Velenjem FOTO: Jernej Sušec

Hudo je bilo tudi v Občini Rogatec, ki jo je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom, vendar kot je povedal župan Martin Mikolič, na objektih ni nastala večja gmotna škoda. Orkanski veter je razkril en stanovanjski in en kmetijski objekt, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Gasilci so po županovih besedah posredovali v 11 primerih, ko so odstranjevali podrta drevesa s cestišč. Na Trški Gorci se je na cesto sprožil plaz. Aktivirani so bili gasilci PGD Rogatec, ki odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkriti strehi in odstranjujejo drevesa za vzpostavitev prometnih povezav, dežurni Elektro podjetja Celje pa vzpostavljajo električne vode. V sosednji Občini Rogaška Slatina so se tudi soočili z močnim neurjem z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril več stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Slatinski župan Branko Kidrič je povedal, da trenutno odstranjujejo podrto drevje, podatkov o tem, koliko je bilo odkritih streh, pa za zdaj še nima. Aktivirani so bili gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina in Kostrivnica, ki na terenu odpravljajo posledice neurja, prekrivajo razkrite strehe in z odstranjevanjem podrtih dreves vzpostavljajo prometne povezave, dežurni Elektra Celje pa vzpostavljajo električne vode.

Tudi območje Občine Šentjur je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je razkril večje število stanovanjskih in drugih objektov, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Najhuje je bilo v okolici Ponikve. Orkanski veter je v šmarski občini razkril dva stanovanjska objekta, podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave ter poškodoval ali uničil električne vodnike. Aktivirani so bili gasilci PGD Šmarje pri Jelšah, Sladka Gora in Šentvid, ki odpravljajo posledice neurja. Tudi območje Občine Zreče je zajelo močno neurje z vetrom in nalivom. Orkanski veter je na treh lokacijah podrl drevesa preko cest in prekinil prometne povezave. Posredovali so gasilci PGD Zreče in PGD Stranice, ki so drevesa odstranili in ponovno vzpostavili prometne povezave.