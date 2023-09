Mati umrlega Tomaža je prepričana, da so zdravniki naredili napako

"Sedem let je, odkar je sin Tomaž začel tožiti zaradi hudih glavobolov," zavrti čas v leto 2016 Lidija Teršek. Sprva je iskala pomoč v zdravstvenem domu, kjer so menili, da si fant izmišljuje izgovore, da mu ne bi bilo treba v šolo.

Dve leti se je vlekla kalvarija, ko so ga nato zaradi vse hujših težav sprejeli na Infekcijski kliniki – potem ko se je zgrudil. "Tam je bil obravnavan za glavobol oziroma je bila izdana diagnoza migrena," pripoveduje mama, ki je zahtevala pregled s CT, a je po njenih besedah zdravnica odvrnila, da aparati niso vedno na voljo, ko si to zaželijo. Ko je prišel do slikanja glave, so jih takoj poklicali iz bolnišnice. Jasno je bilo, da ima fant, ki je mesece in celo leta trpel, iz šole so mamo celo klicali, da uživa narkotike in pije, ker je zaspal za mizo, maligni tumor na možganih, najbolj smrtonosno in agresivno obliko tumorja.