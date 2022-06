Zaradi neviht na pristanek čakali dve letali, eno preusmerili v Zagreb

Neurja, ki so se v četrtek popoldne in zvečer razbesnela nad Slovenijo, so povzročala težave tudi v letalskem prometu. Zaradi slabih vremenskih razmer sta v zraku na pristanek čakali dve letali. Airbus 320 družbe Turkish Airlines je kontrola letenja po 30 minutah preusmerila v Zagreb, po izboljšanju razmer pa je letalo pristalo v Ljubljani.

Včeraj se je na nas obrnilo več zaskrbljenih bralcev, ki so povedali, da je eno od potniških letal v okolici Novega mesta letelo precej nizko. Pri Fraportu so pojasnili, da ne gre za nič nenavadnega in da letala zaradi nevihte čakajo na pristanek. Danes so v Fraportu, ki upravlja brniško letališče, pojasnili, da sta na pristanek čakali dve letali. Airbus 321 družbe Wizzair iz Bruslja je nad Slovenijo krožil dobro uro, na ljubljanskem letališču pa je pristal ob 20.23. icon-expand Kroženje letala družbe Wizz Air nad Slovenijo. FOTO: Flightradar24 Letalo družbe Turkish Airlines iz Istanbula so po 30 minutah čakanja preusmerili v Zagreb. Po izboljšanju razmer se je letalo ob 22. uri vrnilo na Brnik. icon-expand Kroženje letala družbe Turkish Airlines FOTO: Flightradar24 Zaradi nevihte je pri odhodu iz Ljubljane zamujalo tudi letalo družbe Transavia, namenjeno v Pariz. PREBERI ŠE Huda ura: zalite hiše, uničena vozila, nekatere ceste celo plužili Kot so še dodali v Fraportu, posadka letala prek Kontrole zračnega prometa Slovenije pridobiva informacije o vremenskih razmerah in opozorilih s strani meteorološke službe. Na podlagi teh podatkov se nato tudi odloči glede pristanka.