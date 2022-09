Zaradi neviht težave na Brniku: tri lete preusmerili, dva 'na čakanju'

Slovenijo so zajela neurja in povzročila kar nekaj nevšečnosti. Močnejši in dolgotrajnejši nalivi se pojavljajo predvsem v severni polovici države. Težave imajo tudi na brniškem letališču. Tri lete so morali do zdaj preusmeriti v Italijo, še dva krožita v zraku in čakata na pristanek.

Letalo, ki je ob 12.30 poletelo iz Frankfurta, je Brnik doseglo ravno v času, ko se je tam razdivjala nevihta, zato so ga preusmerili v Benetke, so nam potrdili v podjetju Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče. Kot je razvidno iz spletne strani FlightRadar24, je pred tem kar nekaj časa krožilo nad letališčem. PREBERI ŠE V Ljubljani zalilo prostore osnovne šole, vrtca, lekarne ter Narodno galerijo Letalo, ki bi moralo na Brniku pristati ob 14.00, je nato tam pristalo ob 16.24. icon-expand Letalo iz Pariza, ki je pristalo v Benetkah. FOTO: Flightradar24 Popoldne se razmere niso bistveno spremenile, neurja pa še vedno povzročajo težave v letalskem prometu. Letalo Transavie, ki je bilo na poti iz Pariza v Ljubljano, so prav tako preusmerili v Benetke, na Brniku pa bo predvidoma pristalo malo pred 20. uro. Na pristanek je dolgo čakalo letalo družbe Wizz Air iz Londona, ki so ga zdaj preusmerili v Benetke. Letalo iz Bruslja (prav tako Wizz Air) in letalo Turkish Airlines pa na pristanek še čakata. icon-expand Letalo iz Londona FOTO: Flightradar24