Zaradi nižjih zalog krvi, so UKC Maribor na pomoč priskočili vojaki

"Veliko število pripadnikov Slovenske vojske je rednih krvodajalcev in redno pomagamo sočloveku z darovanjem krvi. Poskušamo pa se vedno tudi v čim večjem številu odzvati na akcije, kot je današnja, da pomagamo takrat, ko pride do kakšne ali skupinske nesreče ali pa je pomanjkanje krvi kot sedaj," je povedal poročnik Jože Damiš . "Starejši se trudimo, da bi pridobili nove krvodajalce med mlajšimi pripadniki Slovenske vojske in moram reči, da nam to kar uspeva," je dodal.

Zato so se z območnim združenjem Rdečega križa odločili, da se obrnejo na Slovensko vojsko in organizirajo krvodajalsko akcijo posebej zanjo. "Z izrednimi krvodajalskimi akcijami določenih ciljnih skupin lažje koordiniramo delo, zbiranje in zaloge krvi na določenem območju," je povedala Erika Kavaš. Po njenih besedah je nujno ohraniti krvodajalstvo v Sloveniji. "Poskušamo ga promovirati, iščemo podporo, tako kratkoročno kot dolgoročno, da bomo tudi čez deset let imeli v Republiki Sloveniji prostovoljno in ne plačano krvodajalstvo," je dejala.

Erika Kavaš iz Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor je potrdila, da imajo v zadnjih dveh tednih nižje zaloge krvi. Glede na to, da je bila poraba krvi v enakem obdobju lani podobna kot letos, sklepajo, da so nižje zaloge verjetno posledica slabšega odziva posameznih krvodajalcev v severovzhodni Sloveniji.

Za pripadnike Slovenske vojske so dali na voljo še več terminov za darovanje krvi, in sicer prihodnji teden v ponedeljek in sredo od 7.30 do 12. ure ter v torek od 7.30 do 17. ure.

V UKC Maribor vse ljudi, ki bi tudi želeli darovati kri, prosijo, da se za svoj termin darovanja krvi predhodno dogovorijo na telefonskih številkah centra za transfuzijsko medicino.

V primeru, da po odvzemu krvi zbolijo, občutijo simptome podobne gripi ali naknadno ugotovijo, da so bili pred dajanjem krvi v stiku z okuženo osebo, pa naj to čim prej sporočijo transfuzijski ustanovi, kjer so darovali kri, so danes še sporočili iz kliničnega centra. Krvodajalec je lahko vsaka zdrava oseba stara od 18 do 65 let, ki tehta najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajo kri vsake štiri mesece, moški vsake tri mesece.

Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor oskrbuje s krvjo klinični center ter ptujsko in murskosoboško bolnišnico.