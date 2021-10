Ponudniki dražijo energente, odjemalce pa pošiljajo po pomoč k humanitarnim društvom

Pred dnevi se je v stiski, ker se je znašla na mrzlem, na mariborsko društvo UP-ornik obrnila starejša gospa z Dolenjske. "Ni zmogla plačevati plina zaradi izjemno nizkih prihodkov, ki jih imata s partnerjem, vsega 732 evrov mesečno," pove Boris Krabonja, predsednik društva UP-ornik.

Na Petrolu so ju naslovili na društvo. "Pravzaprav me je klicala na moj osebni telefon. Ko sem jo vprašal, kje je dobila to telefonsko številko, mi je rekla: sem dobila od ene gospe na Petrolu."

Nato je večkrat poskušal priklicati podjetje. Kot pravi, bolj ali manj neuspešno. "Ali je možno, da se kakor koli dogovorimo o nekem sodelovanju? Glede na to, da je Petrol poslal to gospo, naj se oglasi na UP-orniku, da bo UP-ornik to zadevo rešil."

Ob tem še doda, da njegov namen ni nikogar očrniti. "Moj namen je bil in še vedno je, da če že nekdo želi z UP-ornikom sodelovati, bodimo toliko fer drug drugemu in povejmo: Mi bomo naredili to, vas bi pa prosili, da naredite ostalo," še pove.