Na božično jutro med najhladnejšim in najtoplejšim krajem kar 20 stopinj Celzija razlike

Od megle in dežja do vetrovne in temperaturne palete. Med najhladnejšim in najtoplejšim krajem je bilo namreč po poročanju našega hišnega prognostika Roka Nosana kar 20 stopinj Celzija razlike. Čeprav se po napovedih po nižinah ne bi smeli prebuditi v zasneženo pokrajino, so nizke temperature poskrbele, da so se tudi ponekod po nižinah ljudje prebudili v bel božič.

Na vzhodu in jugu Slovenije, kjer je marsikje vso noč pihal jugovzhodni veter, so temperature višje. V Črnomlju je bilo zjutraj kar 12 stopinj Celzija. Povsem drugače pa je na severu države, kjer so v Šmartnem pri Slovenj Gradcu ob istem času izmerili 8 stopinj pod ničlo. Čeprav po napovedih sneg večinoma ni dosegel nižin, so se zaradi nizkih temperatur, ki vztrajajo na severu države, ponekod na Gorenjskem in Koroškem vseeno tudi v nižjih predelih zbudili v bel božič. "Najdebelejša snežna odeja prekriva alpske doline," poroča naš hišni prognostik Rok Nosan. V Zgornji Radovni so zjutraj izmerili 42, v Ratečah 41, v Bohinjski Češnjici pa 38 centimetrov snega. Sneg pa imajo tudi v precej nižjem Kranju. Popoldne bo na severovzhodu delno jasno. Drugod bo oblačno, v južni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Ker bo ta del še vedno pod vplivom toplega jugozahodnega vetra, bo meja sneženja ostala na visokih 1700 metrih nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu Slovenije od 7 do 14 stopinj Celzija, hladneje bo predvsem na Gorenjskem in Koroškem, poroča Agencije RS za okolje (ARSO). Nekaj stopinj manj bo le v zatišnih legah Gorenjske in Koroške. Ponoči bodo padavine zajele večji del Slovenije, le na severu bo ostalo povečini suho. Meja sneženja se bo proti jutru ponekod v vzhodni polovici Slovenije spustila do nižin. Jutranje temperature bodo od –3 do 1, na Primorskem od 4 do 7 stopinj Celzija. Ponoči se bodo padavine na jugu okrepile in razširile nad večji del države. Na severu države bo medtem povečini suho. Od severovzhoda bo k nam dotekal hladnejši zrak, zato se bo meja sneženja spuščala, zaradi česar bo lahko nedeljsko jutro snežinke prineslo tudi v nekatere nižine. "To še posebej velja za vzhodni del države, kjer bo ohladitev najizrazitejša," napoveduje Nosan. Obeti za prihodnje dni V nedeljo bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale; najpozneje na jugovzhodu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 0 in 4 stopinjami Celzija. Na Primorskem se bodo lahko povzpele do 12 stopinj Celzija, poroča ARSO. "Nove padavine nas bodo dosegle v noči na ponedeljek, ko bo verjetno dovolj hladno, da bo sneg pobelil večji del države," še pravi naš hišni prognostik. Po nižinah v notranjosti bo snežilo, po nekaterih izračunih meteoroloških modelov lahko do ponedeljka zjutraj predvsem v višjih legah lokalno zapade tudi okoli 10 centimetrov snega. "Vendar pa snežna idila ne bo trajala dolgo, saj bo v nadaljevanju tedna k nam spet dotekal občutno toplejši zrak," dodaja. V ponedeljek dopoldne bodo padavine ponehale, najpozneje na vzhodu. Predvsem v zahodni Sloveniji se bo delno zjasnilo. Šibka burja na Primorskem bo ponehala. Zadnji dnevi leta bodo v visokogorju še posebej topli. Temperature bodo marsikje presegle 10 stopinj Celzija.