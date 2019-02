Zaradi nove dajatve razgrajenih za polovico več izrabljenih vozil

V letu 2018 je bilo v pooblaščenih obratih razgrajenih 12.171 izrabljenih vozil, kar je 42 odstotkov več kot v letu 2017. V mesecih od aprila lani, ko se je nova ureditev uveljavila, je ta odstotek še višji, in sicer 52 odstotkov, so navedli na okoljskem ministrstvu.

Lani aprila uveljavljene določbe o dajatvah za odjavljeno vozilo v zakonu o dajatvah za motorna vozila določajo, da obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Prva plačila je tako pričakovati aprila letos, se pa po navedbah ministrstva za okolje in prostor lanska uveljavitev nove ureditve že odraža v povečanem zajemu izrabljenih vozil v razgradnjo.

Na ministrstvih za infrastrukturo ter za okolje in prostor in direkciji za infrastrukturo so že lani novembra pozvali lastnike odjavljenih vozil, ki so jih odjavili od aprila lani dalje, da pravočasno ustrezno poskrbijo za odjavljeno vozilo in da v okviru evidence vozil ustrezno uredijo status vozila, da ne bodo prejeli plačilnega naloga za plačilo dajatve.

Dajatve vam ne bo treba plačati, če boste vozilo predali v razgradnjo v enem letu

Dajatve za odjavljeno vozilo, ki se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede, namreč v skladu z zakonom ne bo treba plačati tistim lastnikom odjavljenih vozil, ki bodo v obdobju enega leta vozilo predali v razgradnjo ali znova registrirali. Prav tako dajatve ne bodo plačali, če bodo predložili potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, policijski zapisnik o ukradenem vozilu, dokazilo o registraciji vozila v drugi državi ali izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja EU.