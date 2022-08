Zaradi novega pravilnika magistri farmacije ostali brez naziva

Študenti farmacije so v sporočilu za javnost pojasnili, da gre za enoviti študijski program, ki v sklopu 5. letnika, v okviru OSCE vključuje tudi preverjanje znanja iz poznavanja zakonodaje. "Takšen način akreditacije, ki je v veljavi od leta 2009, je čez noč postal priča veliki spremembi," pravijo študentje in opozarjajo, da so vsi, ki so magistrirali po 1. juniju, zaradi neskladij, ki jih prinaša novi pravilnik, ostali brez magistrskega naziva. "Zgroženi smo, da do tako velike spremembe lahko pride sredi šolskega leta in velja za študente, ki so že magistrirali," pravi ena od njih.

Fakulteta za farmacijo (FFA) je študente 22. avgusta povabila na sestanek, ki je potekal 24. avgusta, na njem pa so jih seznanili z vsebinskimi spremembami pravilnika o opravljanju strokovnega izpita. Pravilnik je bil podpisan 31. maja letos, v veljavo pa je stopil dan kasneje. "Pravilnik prinaša korenite spremembe in težave za marsikaterega, predvsem zaradi novih zahtev pri izvedbi strokovnega izpita brez kakršnega koli prehodnega obdobja," sporočajo študentje, bodoči magistri farmacije in magistri farmacije z odvzetim nazivom.

"Zgroženi smo, da do tako velike spremembe lahko pride sredi šolskega leta in velja za študente, ki so že magistrirali," pravi študentka, ki ji grozi odvzem naziva. Slika je simbolična.

"Gre za grob poseg v dosedanjo prakso," opozarja tudi Študentska organizacija univerze v Ljubljani (ŠOU Ljubljana). Od magistrov in magistric Fakultete za farmacijo se namreč pričakuje, da se bodo v manj kot mesecu dni pripravili na izpit, na voljo pa so jim le trije dopoldanski izpitni roki v septembru, ki bi potekali v delovnem času. "Dejansko so roke napovedali dobrih 14 dni pred izpitom," opozarja ena od študentk in dodaja, da je to malo časa za pripravo, poleg tega pa so nekateri v tem času v tujini. Prvi rok je razpisan za 9. september, ustno preverjanje znanja pa naj bi trajalo največ 30 minut.

"Sprememba pravilnika nam je kot bodočim delavcem dobesedno čez noč vzela možnost zaposlitve in s tem posredno tudi otežila osamosvojitev," še pravi ena od magistric. "Za magisterij smo trdo garali, nekateri so se po zagovoru že zaposlili. Zdaj se bojijo posledic, ki jih lahko prinese ta hipna odločitev ministrstva," je dodala.

"Nekateri so se v vmesnem času tudi zaposlili, zdaj pa jim je bila praktično odvzeta kvalifikacija za nadaljnje opravljanje farmacevtskega poklica," so ogorčeni študentje, ki izpostavljajo neskladje čez noč podpisanega novega pravilnika.

"Pravilnik je napisan tako, da so kršene znotrajgeneracijske pravice, dolžnosti in pričakovanja," študentje opozarjajo na veliko krivico. Tistim, ki so magistrirali do 31. maja, ni treba opraviti dodatnega strokovnega izpita, tisti, ki so magistrirali zgolj dan kasneje pa ga bodo morali opraviti. Do 24. avgusta, ko so o tem obvestili študente, ki jih kar nekaj še magistriralo, s čimer so dosegli VII. stopnjo izobrazbe.

"Zahteva se prehodno obdobje za vse študente, ki so že magistrirali in so izvedeli, da morajo dodatno opravljati strokovni izpit, kot tudi za tiste, ki so OSCE in vse ostale dolžnosti že opravili in se jim pusti pravica doseči stopnjo izobrazbe, kot je predvideno v kurikulumu študijskega programa," so še izpostavili in poudarili, da se na tak način določeni študentje sicer ne bodo mogli vpisati na podiplomske programe/doktorske študije, saj bodo zamudili vpisne roke.

Urgentni sestanek pri ministru za zdravje

Študentom Fakultete za farmacijo je v bran stopila tudi Študentska organizacija. Predsednik ŠOU v Ljubljani Klemen Petek je v sodelovanju s predsednikom ŠO FFA Robertom Šebenikom na Ministrstvo za zdravje poslal poziv k čimprejšnjemu urgentnemu sestanku z ministrom Danijelom Bešičem Loredanom.

"Pričakujemo, da bo minister v najkrajšem možnem času odpravil to sporno določbo pravilnika, ki jo je sprejelo ministrstvo v času mandata prejšnje Vlade RS in omogočil magistrom farmacije enake pogoje, kot so jih bili deležni njihovi predhodniki," so sporočili iz ŠOU v Ljubljani.

Vprašanja glede zadeve smo naslovili na Ministrstvo za zdravje in Fakulteto za farmacijo, vendar njihove odgovore še čakamo.

Fakulteta za farmacijo: Ministrstvo je vztrajalo, da mora imeti predsednik komisije izobrazbo iz pravne smeri

Fakulteta za farmacijo je sicer situacijo nekoliko pojasnila v dopisu za študente. "Novi pravilnik je prinesel predvsem drugačne zahteve pri izvedbi strokovnega izpita, izvedbo le-tega pa prenesel na Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani (UL FFA) brez kakršnegakoli prehodnega obdobja," so na fakulteti zapisali v dopis za študente. Pojasnili so, da fakulteta kot izvajalec strokovnih izpitov, kot tudi stroka, nista bili povabljeni v pripravo sprememb pravilnika. "Čeprav UL FFA izvaja strokovne izpite že od leta 2009," so dodali.

"Z Ministrstvom za zdravje smo tako od junija naprej v intenzivnem stiku z namenom reševanja nastale situacije. Kljub našim drugačnim predlogom je Ministrstvo za zdravje vztrajalo pri zahtevi, da mora imeti predsednik komisije za strokovni izpit izobrazbo iz pravne smeri in da predsednik komisije preverja znanje iz osnov pravne ureditve zdravstvenega varstva," pojasnjujejo.

Dodali so, da študentom, pri katerih ta pogoj ni bil izpolnjen, ne morejo izdati potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Za študente, ki so oz. bodo magistrirali od 1. junija dalje, so tako organizirali dodatno preverjanje iz vsebine osnov pravne ureditve zdravstvenega varstva.