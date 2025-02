Zaradi novih izbruhov kuge drobnice na Madžarskem povečali ogroženo območje pri nas

Kot so v današnji objavi pojasnili v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so na Madžarskem potrdili dva sekundarna izbruha kuge drobnice. Oba obrata sta kontaktna obrata, kamor so bile živali odpremljene iz primarnega izbruha oziroma od koder so dobili krmo, so navedli.

V obratu v Szentgyorgyvolgy-Nagymetnekpuszta je bilo po njihovih besedah 1146 ovac, od katerih je približno 400 živali kazalo klinične znake - konjunktivitis pri odraslih živalih, pri jagnjetih pa kašelj, nosni izcedek in drisko.

V drugem obratu v Lentiju je bilo skupno 20 živali, in sicer devet ovc, en oven in deset jagnjet. Živali so imele povišano temperaturo, nosni izcedek, krvavo drisko in vezikularne spremembe po gobčku.