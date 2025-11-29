Zaradi nujne posodobitve na Airbusovih letalih prevozniki odpovedujejo lete

Več letalskih družb po vsem svetu je po petkovem pozivu evropskega proizvajalca letal Airbus k takojšnji posodobitvi programske opreme na več kot 6000 letalih napovedalo zamude ali odpovedi letov. Posodobitev na večini letal A320 terja nekaj ur, lahko pa tudi dlje.

Airbus je k posodobitvi pozval v petek, potem ko je ugotovil, da lahko intenzivno sončno sevanje vpliva na podatke, ki so ključni za nadzor letenja. Vsem družbam, ki uporabljajo to programsko opremo, je sporočil, naj nemudoma ustavijo lete. Problem se nanaša predvsem na Airbusov model A320, ki velja za najbolje prodajano letalo na svetu, pa tudi modele A318, A319 in A321. Kot je sporočil Airbus, so težavo s programsko opremo odkrili po incidentu na letalu Airbus A320 družbe JetBlue v ZDA, ki je moralo 30. oktobra zasilno pristati na Floridi zaradi nenadne izgube višine. Najmanj 15 potnikov je bilo poškodovanih.

Airbus A320 FOTO: Profimedia icon-expand

Airbus je o zadevi obvestili Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), ki je sporočila, da lahko ukrepi povzročijo kratkotrajne motnje v letalskem prometu in nevšečnosti za potnike. "Varnost je najpomembnejša," so ob tem dodali v agenciji. Posodobitev programske opreme na večini letal naj bi terjala nekaj ur, za približno 1000 letal pa več tednov, je za AFP povedal dobro obveščeni vir. Potniki so bili o zadevi obveščeni prek sporočil SMS in elektronske pošte.

Letalska družba Avianca mora posodobiti programsko opremo na 70 odstotkov svojih letal, kar povzroča zamude na letališčih. FOTO: Profimedia icon-expand