Zaradi nujne posodobitve na Airbusovih letalih prevozniki odpovedujejo lete

Pariz, 29. 11. 2025 08.35 | Posodobljeno pred 36 minutami

STA , M.S.
Več letalskih družb po vsem svetu je po petkovem pozivu evropskega proizvajalca letal Airbus k takojšnji posodobitvi programske opreme na več kot 6000 letalih napovedalo zamude ali odpovedi letov. Posodobitev na večini letal A320 terja nekaj ur, lahko pa tudi dlje.

Airbus je k posodobitvi pozval v petek, potem ko je ugotovil, da lahko intenzivno sončno sevanje vpliva na podatke, ki so ključni za nadzor letenja. Vsem družbam, ki uporabljajo to programsko opremo, je sporočil, naj nemudoma ustavijo lete.

Problem se nanaša predvsem na Airbusov model A320, ki velja za najbolje prodajano letalo na svetu, pa tudi modele A318, A319 in A321.

Kot je sporočil Airbus, so težavo s programsko opremo odkrili po incidentu na letalu Airbus A320 družbe JetBlue v ZDA, ki je moralo 30. oktobra zasilno pristati na Floridi zaradi nenadne izgube višine. Najmanj 15 potnikov je bilo poškodovanih.

Airbus A320
Airbus A320 FOTO: Profimedia

Airbus je o zadevi obvestili Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), ki je sporočila, da lahko ukrepi povzročijo kratkotrajne motnje v letalskem prometu in nevšečnosti za potnike. "Varnost je najpomembnejša," so ob tem dodali v agenciji.

Posodobitev programske opreme na večini letal naj bi terjala nekaj ur, za približno 1000 letal pa več tednov, je za AFP povedal dobro obveščeni vir.

Potniki so bili o zadevi obveščeni prek sporočil SMS in elektronske pošte.

Letalska družba Avianca mora posodobiti programsko opremo na 70 odstotkov svojih letal, kar povzroča zamude na letališčih.
Letalska družba Avianca mora posodobiti programsko opremo na 70 odstotkov svojih letal, kar povzroča zamude na letališčih. FOTO: Profimedia

Letalski prevoznik Air France je danes sporočil, da še preučuje, koliko letov bodo morali odpovedati. V petek jih je prevoznik odpovedal 35.

Prevoznik American Airlines je s posodobitvijo začel takoj po obvestilu Airbusa in pričakuje, da bo posodobitev na veliki večini opravljena že danes. Bo pa prišlo do nekaj zamud.

Zamude pričakuje tudi United Airlines, že danes dopoldne naj bi vsa letala servisiral prevoznik Delta Airlines. Air India je danes prav tako opozoril na zamude, Avianca pa je napovedala motnje v prometu za naslednjih deset dni. 

Nekateri drugi prevozniki po svetu po današnji odpovedi letov ponujajo povračila denarja ali ponovne rezervacije letalskih kart.

airbus programska oprema letalo
SloButale
29. 11. 2025 09.11
Airbus letala so zanesljiva. Boeing to ni več.
ODGOVORI
0 0
ZMERNI DESNIČAR
29. 11. 2025 08.58
+2
če bi bilo to pri boingu bi rekli ni razlig za skrb letalo ni bilo pravilno vzdrževano prosim kupite še več letal, da delnice nepadejo bolje, da padejo letala kot pa delnice
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
29. 11. 2025 08.51
+0
napaka ni od včeraj, tudi vedenje o tej napaki ni od včeraj, zdravljenje pa kar s šok terapijo.
ODGOVORI
1 1
ptuj.si
29. 11. 2025 08.44
+1
Če bi bil članek o boingu bi bilo tu že 150 zapisev.
ODGOVORI
1 0
gggg1
29. 11. 2025 08.55
+2
Pri Airbusu so vnaprej ugotovili potencialni problem in ga začeli pravočasno reševati.
ODGOVORI
3 1
MasteRbee
29. 11. 2025 09.02
+1
Airbusovo letalo samo izgubilo višino pri Boeingu so pa odpadala vrata, zaradi softwareja so se postavljali pokonc, pa so še kar nadaljevali z letenjem. Oz. so utišali kritike.
ODGOVORI
1 0
