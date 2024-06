Zaradi nujnih del na cestah nastajajo zastoji

Kot je razvidno iz objave Prometno-informacijskega centra za državne ceste, bo na primorski cesti danes zaradi nujnega popravila dilatacije zaprt vozni pas med Logatcem in Uncem proti Kopru do 12. ure, na štajerski avtocesti pa vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani, predvidoma do 18. ure.

Za ves promet bo med maratonom zaprta cesta od Godoviča proti Idriji med 9.40 in 13.05, vzpon iz Cerknega na Kladje ter spust proti Trebiji med 10.40 in 15. uro in cesta med naseljem Povodje in BTC Cityem med 12. in 17. uro