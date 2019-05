Zaradi obilnega deževja reke močneje naraščajo

Slovenijo je ponoči dosegla hladna fronta, ki je s seboj prinesla obilnejše padavine. Nalivi so se v prvem delu noči pojavljali predvsem v severni Sloveniji, v drugem delu pa se je njihovo težišče pomaknilo proti jugu. Zaradi deževja so močno narasle reke v zahodnem in osrednjem delu države, a do večjih razlivanj ponoči še ni prišlo. Ker se bo deževje nadaljevalo tudi čez dan, bodo pretoki rek ostali veliki, reke se lahko v manjšem obsegu razlijejo predvsem v južnem, osrednjem in vzhodnem delu države.

Največ dežja, med 40 in 60 litri na kvadratni meter, je ponoči padlo v pasu med Julijskimi Alpami in Snežnikom. Nekoliko manjša je bila količina dežja v Primorju, kjer so sicer meteorologi Agencije za okolje opozarjali pred hudourniškimi poplavami. Najmanj dežja je bila deležna vzhodna Slovenija, kjer količina večinoma ni presegla 15 litrov na kvadratni meter. Hidrološke razmere ob 6. uri zjutraj FOTO: ARSO Ponoči je zelo narasla tudi reka Sora. Takšno je bilo stanje okoli pol sedme ure zjutraj: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Fotografije naraslih voda nam lahko pošljete na vreme@pop-tv.si V bližini naših krajev bo danes valovila hladna fronta, ki bo Evropo razdelila na hladnejši zahod in toplejši vzhod. V krajih ob Črnem morju bo 30 stopinj Celzija, od tu pa bo vroč zrak segal še daleč proti severu. Vroče bo tudi na Iberskem polotoku, drugod po celini pa bo občutno hladneje. V srednji Evropi bo le okoli 15 stopinj Celzija. Zaradi bližine fronte ter novonastalega ciklona v severnem Sredozemlju se bo deževje s krajšimi prekinitvami nadaljevalo tudi čez dan. Ob tem se bo vodnatost večine rek še naprej povečevala, najbolj v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji, kjer lahko pride do manjših razlivanj. Padavine na zahodu države bodo popoldne slabele in zvečer ponehale, drugod bo še deževalo. Glavnina padavin se bo pomikala proti severovzhodu države. Geološki zavod Slovenije (GeoZS) opozarja pred povečano verjetnostjo pojavljanja zemeljskih plazov. Prebivalci naj bodo predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Po podatkih Arsa se bo vodnatost rek še naprej povečevala, najbolj v južni, osrednji in vzhodni Sloveniji, kjer lahko pride do manjših razlivanj. FOTO: POP TV Večjih temperaturnih sprememb glede na jutro danes ne bo, ponekod bo lahko celo nekoliko hladneje. V večjem delu države bo od 9 do 13 stopinj Celzija, nekoliko topleje pa bo na Primorskem, kjer bo ob šibki do zmerni burji okoli 16 stopinj Celzija. V gorah sneg Fronta je s seboj prinesla manjšo ohladitev, ki je bila najbolj izrazita na severozahodu države. Do jutra se je meja sneženja v Julijskih Alpah spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. Na Kredarici je že zapadlo okoli četrt metra snega, dež je zgodaj zjutraj prešel v sneg tudi na Vršiču. Meja sneženja se bo čez dan ponovno nekoliko dvignila. Popoldne bo snežilo do nadmorske višine okoli 1900 metrov. Zimske razmere na Vršiču FOTO: ARSO Jutri še oblačno in deževno, nato bo zadišalo po poletju Četrtek bo na zahodu suh, tudi z nekaj sonca, drugod bo oblačno. Občasno bo še deževalo, pogosteje na Štajerskem in v Prekmurju. Kot opozarjajo hidrologi pri Agenciji za okolje, se bo povečevanje vodnatosti jutri stopnjevalo na vzhodu in severovzhodu države, kjer bodo še možna manjša razlivanja. Naraščale bodo kraške reke ter reki Mura in Drava. Za ta čas bo precej hladno, občutek svežine pa bo še dodatno stopnjeval severni veter, na Primorskem zmerna burja. V večjem delu države najvišje dnevne temperature tudi jutri ne bodo presegle 15 stopinj Celzija. Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV Napoved za konec tedna je bolj optimistična. Padavine bodo povsod ponehale in dosegla nas bo razjasnitev. Ob popoldnevih bo nastalo le nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht. Občutno topleje bo. Po nedelji bodo najvišje temperature presegale 25 stopinj Celzija. Več o vremenu v vašem kraju.