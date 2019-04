Zaradi obilnih padavin možna razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, kakšen sončni žarek bo prej izjema kot pravilo. V Pomurju in na Primorskem bo padavin malo, več jih pričakujemo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, kjer so popoldne že možni lokalno močnejši nalivi. Padavine se bodo zvečer še okrepile in ponoči zajele vso državo. Deževen bo tudi četrtek, ko se bo težišče padavin iznad jugovzhodne pomikalo proti severovzhodni Sloveniji.

Zaradi pričakovane večje količine dežja je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za vzhodni in osrednji del države. Pričakuje se, da lahko do četrtka zvečer na teh območjih krajevno pade od 50 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, kar bo povzročilo močnejši porast manjših rek in hudournikov, ki lahko tudi poplavijo. Precej manj padavin bo padlo na zahodu države, kjer večjih posebnosti ni za pričakovati.