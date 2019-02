Zaradi obilnih padavin razlivanja rek, možne tudi poplave

Na območju Julijskih Alp je do sobote zjutraj padlo od 100 do 250 l/m2, meja sneženja se je dvignila nad 1500 m. Zaradi obilnih padavin in odjuge se je močno povečala tudi nevarnost snežnih plazov in je 4. stopnje, v visokogorju Julijcev pa 5. stopnje.

Deževno bo večji del sobote, najmočnejše padavine pričakujemo v noči na nedeljo, na jugu se lahko pojavijo tudi nevihte. Poplavijo lahko nekateri vodotoki. Ob jutranji plimi je morje doseglo višino okoli 20 centimetrov nad obalno črto in poplavilo izpostavljene dele obale. Zvečer lahko ponovno poplavi, vendar v manjšem obsegu. Obilne padavine se bodo nadaljevale do nedelje zjutraj. V noči na nedeljo so predvsem na jugu možni tudi močnejši nalivi. V zahodni, deloma osrednji in južni Sloveniji pričakujemo do nedelje zjutraj še dodatnih 40 do 100 l/m2, drugod manj.

Razlivanje Save Bohinjke, Kolpe, Reke in Vipave

Zaradi obilnih padavin so se v zadnjih 24 urah na zahodu Slovenije že močno povečali pretoki vodotokov. Sava Bohinjka in njeni pretoki se razlivajo, vendar bodo do popoldneva še postopno naraščali. Predvidoma bodo poplavljali v manjšem obsegu.

Danes bosta močneje naraščali reki Kolpa in Reka, ki se že razlivata v manjšem obsegu. Ob predvidenih intenzivnih lokalnih padavinah danes in v noči na nedeljo lahko reki poplavljata na izpostavljenih območjih.

V zgornjem toku se razliva reka Vipava, ki se bo sredi dneva in popoldne razlivala tudi dolvodno. V tem času bo hitreje narasla in se razlila Sava v srednjem toku. Razlivanja rek so možna tudi drugod v zahodni, južni, osrednji in ponekod v vzhodni Sloveniji. Ob močnejših lokalnih nalivih v noči na nedeljo se lahko hitro razlijejo hudourniški vodotoki, še opozarjajo na Arsu.