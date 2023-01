Zaradi obilnega sneženja pouk na OŠ Ojstrica do srede le na daljavo

Učenci OŠ Ojstrica, ki je podružnična šola OŠ Neznanih talcev Dravograd, bodo do srede imeli pouk na daljavo. (slika je simbolična)

"Vreme nam ne prizanaša. Zaradi obilnih snežnih padavin, ki bodo po napovedih trajale še vso noč in velik del jutrišnjega dneva, je Civilna zaščita Občine Dravograd izdala priporočilo, da se šola Ojstrica do vključno srede, 25. 1. 2023, zapre za pouk in se le-ta izvaja na daljavo," je Preskavec zapisal na družbenem omrežju.

V sporočilu je župan še dodal, da v prihodnjih dneh obstaja možnost težav pri izvajanju šolskih prevozov, in zato pozval, naj iz varnostnih razlogov otroci, če ne gre drugače, ostanejo doma.