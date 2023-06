Zaradi obnove bo do septembra zaprt del Šmartinske ceste

Z naslednji tednom se bo v okolici Ljubljane zaradi del za približno tri mesece zaprla Šmartinska cesta med Tomačevim in Sneberjami. Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo bo rekonstrukcija ceste trajala od 13. junija pa do predvidoma septembra 2023.

Dela znotraj zapore se bodo izvajala po fazah, a bo zaprt celotni odsek od križišča Šmartno in Tomačevo ter do Sneberske ceste. Dostop do tamkajšnjega vrtca bo mogoč, prav tako se bodo lahko po delovišču vozili lokalni prebivalci, ki prek poti dostopajo do svojih domov.

Obvoz za osebna in druga vozila bo urejen po štajerski avtocesti med priključkoma Sneberje in Nove Jarše, tudi za vozila brez vinjet.