Zaradi očitkov o političnem kadrovanju Knovs pod drobnogledom KPK

V zadnjih tednih so v ospredju političnega dogajanja tudi napeti odnosi med Knovsom in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova) zaradi domnevno sporne zaposlitve znanke premierja Marjana Šarca na Sovi. Slednja namreč Knovsu po tistem, ko je opravil nadzor na sedežu agencije, dokumentacije v zvezi s kadrovanjem ne želi predati. Prepričani so, da to ni v pristojnosti Knovsa, nadzor pa zdaj opravlja inšpektorat za javni sektor.