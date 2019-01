Policisti na ministrstvu za kulturo preverjajo sum kaznivega dejanja

Po smrti uslužbenca ministrstva za kulturo zaradi domnevnega šikaniranje na delovnem mestu so pri Sindikatu kulture in narave Slovenije (Glosa) v ponedeljek na premiera Marjana Šarca naslovili pismo, v katerem so zapisali, da so pretreseni ob tem dogodku in"skrajno nestrpni do slehernega posega v varno, zdravo in spoštljivo delovno okolje. Do konca preziramo trpinčenje/šikaniranje/mobing na delovnem mestu".

Šarca so pozvali, da je treba do potankosti raziskati tragičen primer in "v kolikor gre za neprimerno in zavržno delovanje – ustrezno reagirati, tudi v smeri razrešitve ministra Dejana Prešička. Z njegovim nesprejemljivim postopanjem nas je že poprej seznanjalo članstvo."