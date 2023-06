Zaradi očitkov UKC ustavil naročilo za sedem diagnostičnih naprav

V njem je podjetje opozorilo na javno naročilo UKC Ljubljana za sedem diagnostičnih naprav za računalniško tomografijo (CT) in rentgensko slikanje, v okviru katerega so na UKC 31. maja po navedbah podjetja izvedli odpiranje ponudb. Glede na vpogled v zapisnik o odpiranju ponudb v GH Holdingu ocenjujejo, da je bila razpisana dokumentacija pripravljena tako, da neposredno ali posredno daje prednost zgolj enemu dobavitelju.

GH Holding je o domnevno spornem naročilu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana opozoril v dopisu, ki so ga naslovili na vodstvo UKC, Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), državno revizijsko komisijo, računsko sodišče in Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje.

V roku je namreč ponudbo oddalo le podjetje Siemens Healthcare. Kot izhaja iz dopisa, naj bi to podjetje oddalo ponudbo v vrednosti 5,9 milijona evrov, kar je po navedbah GH Holdinga 1,8 milijona evrov več, kot bi lahko ponudili sami ali drugi primerljivi konkurenčni ponudniki, "če bi bila razpisna dokumentacija pripravljena na način, da ne bi nedopustno omejevala konkurence".

GH Holding v dopisu navaja podroben pregled po njihovi oceni spornih tehničnih zahtev, med njimi pa posebej izpostavlja "zgolj najbolj očiten primer". Gre za eno izmed zahtev razpisa UKC, po kateri so morala podjetja ponuditi napravo, ki ima na stenskem stativu trajno vgrajen fiksni digitalni detektor. Ob tem naprava glede na zahteve razpisa ne sme omogočati dveh načinov uporabe - hkrati možnosti fiksiranega digitalnega detektorja in možnosti, pri kateri se lahko digitalni detektor pod posebnimi pogoji odstrani iz stenskega stativa.

V podjetju so na UKC Ljubljana naslovili zahtevek za revizijo. V kliničnem centru napovedujejo, da bodo pritožbo natančno preučili ter ob morebitnih nepravilnostih tudi ustrezno ukrepali. V petek so iz UKC sicer sprva sporočili, da se revizijski zahtevek GH Holdinga nanaša samo na del javnega naročila in da bodo v tej fazi nadaljevali s postopkom javnega naročila.

Nato pa so v soboto dodatno pojasnili, da so ustavili postopek in da bodo s postopkom strokovnega in pravnega pregleda prejetih ponudb nadaljevali po preučiti revizijskega zahtevka. Razpisna komisija bo preučila prejeto revizijo, podala mnenje in odpravila dvome pred nadaljevanjem postopka javnega naročila, so napovedali.

Člani razpisne komisije so radiološki inženirji iz različnih oddelkov UKC Ljubljana - ortopedske klinike, pediatrične klinike, kliničnega inštituta za radiologijo, kliničnega oddelka za žilne bolezni in nevrološke klinike, so pojasnili.