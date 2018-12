Zaradi odrejenega odstrela medvedov vložili tožbo na upravno sodišče

Odlok vlade o ukrepu odvzema rjavega medveda iz narave za obdobje od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019 temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije za odvzem velikih zveri iz narave in pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave. V njem je predvidena usmrtitev 200 medvedov, od tega 175 medvedov z odstrelom in 25 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti), so pojasnili v društvu Alpe Adria Green.

Kot navajajo, je odlok v nasprotju z ustavo, Zakonom o ohranjanju narave in Direktivo Sveta o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Odlok predstavlja tudi kršitev določb ustave, ki državi nalagajo, da mora skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva. Zakon o ohranjanju narave med naravne vrednote prišteva tudi živalske vrste. Divje živali pa so tudi naše naravno bogastvo, kot izhaja iz Zakona o divjadi in lovstvu, ki nalaga upravljanje z divjadjo na način, da se zagotovi zlasti ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva. Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov v uvodu izpostavlja, da prosto živeče živalstvo pomeni naravno dediščino, država pa mora skrbeti za ohranjanje le-te.

Po Direktivi o habitatih rjavi medved spada med zaščitene vrste, zaradi česar morajo države članice EU vzpostaviti strog režim varstva, za odstopanje od tega pa morajo biti izpolnjeni posebni pogoji, ki so bili v pravni red RS preneseni z Uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Evropska Unija je z Direktivo o habitatih regulirala to področje z namenom, da prepreči izgubo biotske raznolikosti in poskusi ublažiti upade v številčnosti populacij zavarovanih živalskih vrst, do katerih je že prišlo. Direktiva o habitatih in Uredba dopuščata možnosti ubitja oz. usmrtitve, vendar morajo izjeme od stroge zaščite varovanih živalskih vrst temeljiti na legitimni utemeljitvi in biti podprte z dokazi, da je usmrtitev edina možna zadovoljiva rešitev.

Društvo Alpe Adria Green trdi, da jim je bila kršena pravica do sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja predpisa, na osnutek odloka so podali tudi pripombe, na katere pa Ministrstvo za okolje in prostor ni odgovorilo, niti ni utemeljilo odločitve za omenjen odstrel. S tožbo so se zato obrnili na upravno sodišče in pričakujejo, da bo odlok vlade o odstrelu medvedov razveljavilo.