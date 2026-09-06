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Zaradi odstranjevanja letalske bombe velja ukrep o evakuaciji in zaklanjanju

Globoko, 06. 09. 2026 07.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Bomba pri kraju Globoko

Ekipa Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) bo pri kraju Globoko v radovljiški občini odstranila letalsko bombo, ki so jo prejšnji teden našli pri urejanju struge Save. Zaradi nevarnosti eksplozije bo v času intervencije potreben umik ljudi z območja oziroma umik v zaprte prostore.

Kot so sporočili z Občine Radovljica, odstranitev bombe predstavlja nevarnost eksplozije, ki bi imela vpliv in posledice na širšo okolico in prebivalce. Zato je na podlagi ocene ogroženosti poveljnik civilne zaščite občine Radovljica Janez Koselj za čas odstranitve bombe sprejel varnostni ukrep o evakuaciji in zaklanjanju.

Pripadniki policije, medobčinskega redarstva, gasilcev in civilne zaščite bodo ob 7. uri začeli pregled območja in zapiranje dostopov. Od 9. ure gibanje in promet na varovanem območju ne bosta več mogoča.

Bomba pri kraju Globoko
Bomba pri kraju Globoko
FOTO: URSZR

Na območju evakuacije, ki obsega 400-metrski pas od najdišča bombe, ni stanovanjskih stavb. Prebivalce in druge naključno prisotne pozivajo, naj najkasneje do 9. ure zapustijo območje znotraj cone evakuacije in s tega območja odstranijo tudi svoja vozila in kmetijsko mehanizacijo ter poskrbijo za zaščito živali.

V drugem pasu, v radiju od 400 in 600 metrov, so deli naselij Globoko, Mišače in Dobro Polje. V času odstranjevanja bombe je na tem območju prepovedano zadrževanje na prostem. Prebivalci lahko ostanejo v svojih domovih v zaprtih prostorih, vendar jih v času intervencije ne smejo zapustiti. Poleg tega morajo zapreti vrata in okna.

Znak za začetek intervencije bodo dala gasilska vozila s sirenami iz gasilskih vozil in obvestilom, da se intervencija začenja. Na enak način se bo izvedel tudi znak za konec intervencije s sporočanjem, da je intervencija zaključena in gibanje ni več omejeno.

V času intervencije od 9. do predvidoma 13. ure bo v radiju 600 metrov od najdene bombe pod železniškim mostom Globoko veljala tudi popolna zapora cest, poti, železnice in reke Save.

Poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS Darko Zonjič je pojasnil, da bodo 250-kilogramsko bombo predvidoma ob 9. uri, ko bosta končani evakuacija in priprava na zaklanjanje, naprej prestavili z levega brega Save na desnega, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe. S tem bodo udarni val v primeru eksplozije zmanjšali s 1200 na 400 metrov ter ga usmerili v breg in stran od mostu.

Ameriška bomba iz časa druge svetovne vojne ima dva mehanska vžigalnika, pri čemer je eden od njiju poškodovan, zato so pripravili orodje za poskus njegove odstranitve. Možnosti za uspešno deaktivacijo Zonjič ocenjuje na 50 odstotkov. Če deaktivacija ne bo uspešna, bodo bombo prerezali in sprožili vžigalnika. Polnilo bombe bi se lahko vžgalo ali pa bi prišlo do eksplozije.

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